ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.11.2025 22:22

Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα, που ξύπνησε από καταστολή 221 ημερών

11.11.2025 22:22
anastasia-tasoula

Την τελευταία της πνοή άφησε το βράδυ της Δευτέρας, 10/11, η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα, που κατάφερε να ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή.

Η είδηση του θανάτου της 27χρονης Αναστασίας έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της οικογένειάς της στα social media.

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα», ανακοίνωσε η οικογένεια της Αναστασίας στα social media.

Η ιστορία που ενέπνευσε την αδικοχαμένη Έμμα Καρυωτάκη

Η Αναστασία Τασούλα έγινε η πρώτη ασθενής της νόσου που ξύπνησε από την καταστολή και βγήκε από το νοσοκομείο, χάρη σε μεταμόσχευση πνευμόνων.

Τότε, τη σχετική ανάρτησή της είχε διαβάσει κατά τύχη και η 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη, που σκοτώθηκε το 2022 σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, και είχε αποφασίσει πως και η ίδια ήθελε να δωρίσει τα όργανά της σε περίπτωση θανάτου της.

Την αποκάλυψη, μάλιστα, είχε κάνει η ίδια η Αναστασία Τασούλα, γράφοντας στο Facebook ένα μήνυμα που έλαβε: «Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα».

Η μάχη με την κυστική ίνωση

Η Αναστασία είχε μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της με την κυστική ίνωση: «Ονομάζεται κυστική ίνωση και οι περισσότεροι δεν την ξέρετε. Όλη μου τη ζωή παίρνω 50 χάπια τη μέρα, κάνω πάνω από δύο ώρες φυσικοθεραπεία καθημερινά και νοσηλεύομαι κάθε 3-4 μήνες. Με έχουν τρυπήσει πάνω από 1000 φορές… Δεν ξέρω τι σημαίνει “φυσιολογικό” σύμφωνα με την κοινωνία. Ξέρω το δικό μου φυσιολογικό».

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η Αναστασία σπούδασε ψυχολογία, χόρευε λάτιν επαγγελματικά και εργαζόταν ως φωτογράφος.

