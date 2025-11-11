Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα, που ξύπνησε από καταστολή 221 ημερών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την τελευταία της πνοή άφησε το βράδυ της Δευτέρας, 10/11, η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα, που κατάφερε να ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή.
Η είδηση του θανάτου της 27χρονης Αναστασίας έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της οικογένειάς της στα social media.
«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα», ανακοίνωσε η οικογένεια της Αναστασίας στα social media.
Η Αναστασία Τασούλα έγινε η πρώτη ασθενής της νόσου που ξύπνησε από την καταστολή και βγήκε από το νοσοκομείο, χάρη σε μεταμόσχευση πνευμόνων.
Τότε, τη σχετική ανάρτησή της είχε διαβάσει κατά τύχη και η 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη, που σκοτώθηκε το 2022 σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, και είχε αποφασίσει πως και η ίδια ήθελε να δωρίσει τα όργανά της σε περίπτωση θανάτου της.
Την αποκάλυψη, μάλιστα, είχε κάνει η ίδια η Αναστασία Τασούλα, γράφοντας στο Facebook ένα μήνυμα που έλαβε: «Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα».
Η Αναστασία είχε μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της με την κυστική ίνωση: «Ονομάζεται κυστική ίνωση και οι περισσότεροι δεν την ξέρετε. Όλη μου τη ζωή παίρνω 50 χάπια τη μέρα, κάνω πάνω από δύο ώρες φυσικοθεραπεία καθημερινά και νοσηλεύομαι κάθε 3-4 μήνες. Με έχουν τρυπήσει πάνω από 1000 φορές… Δεν ξέρω τι σημαίνει “φυσιολογικό” σύμφωνα με την κοινωνία. Ξέρω το δικό μου φυσιολογικό».
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η Αναστασία σπούδασε ψυχολογία, χόρευε λάτιν επαγγελματικά και εργαζόταν ως φωτογράφος.
