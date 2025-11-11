Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στη Γαύδο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν ανατραπεί η λέμβος – Στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανοιχτά της Γαύδου στην επιχείρηση διάσωσης μεταναστών μετά από νέα τραγωδία με ναυάγιο.

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η λέμβος με τους μετανάστες λίγο πριν ανατραπεί. Οι μετανάστες είναι στοιβαγμένοι ο ένας σχεδόν πάνω στον άλλον, στο ξύλινο σκάφος περίπου 6-7 μέτρων, ενώ τα κύματα το παρασύρουν. Μόλις βλέπουν σκάφος να τους πλησιάζει αρχίζουν να καλούν σε βοήθεια.

Η συνέχεια ήταν τραγική. Άγνωστο ακόμα πως, η λέμβος ανατράπηκε τις απογευματινές ώρες στα νότια της Γαύδου, με συνολικά 3 νεκρούς να ανασύρονται από τα νερά, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση από το λιμενικό σώμα.

Από το ναυάγιο, το οποίο σημειώθηκε στα 15 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 56 άτομα, ενώ οι έρευνες των πλοίων του λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται για την ανεύρεση αγνοουμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με το πλοίο της FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου, ενώ από εκεί, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους – κυρίως συμπτώματα υποθερμίας- θα μεταφερθούν στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα. Οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά για την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία τους. Ανάμεσά τους είναι δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά καλά στην υγεία τους.

