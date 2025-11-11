Απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας στο Νοσοκομείο του Ρίου: Περιστέρια κόβουν βόλτες και τρώνε … από τους δίσκους ασθενών

Η διοίκηση του Νοσοκομείου του Ρίου θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούν στο νοσοκομείο.

Πριν από μερικούς μήνες είχαν φωλιάσει στην ψευδοροφή του νοσοκομείου περιστέρια. Έκλεισαν τις τρύπες και κατέστρεψαν τις φωλιές τους, αλλά αυτά δημιούργησαν νέες έξω από το κτίριο.

Οι ασθενείς και το νοσηλευτικό δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα να αεριστεί ο χώρος, επειδή με την πρώτη ευκαιρία μπαίνουν μέσα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται περιστέρια να κάνουν βόλτες αμέριμνα στους θαλάμους, τα εργαστήρια και να τρώνε από τους … δίσκους ασθενών.

