Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον κόσμο της ψυχικής υγείας, η απόφαση της Δικαιοσύνης, να καλέσει σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους που εφημέρευαν από την 1η Φεβρουάριου του 2024 και εφεξής μετά από μηνυτήρια αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειανατολικής Αττικής οι οποίοι κατηγορούν τους γιατρούς για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή».

Και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί τον Ιούνιο που μας πέρασε 2 γιατροί στο Δαφνί αρνήθηκαν να κάνουν το προφανές. Να δεχτούν ασθενή σε μια εφημερία που είχε κλείσει, καθώς για ακόμη μια φορά είχαν γεμίσει όλα τα κρεβάτια του νοσοκομείου. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως σας είχε ενημερώσει το topontiki.gr από τις 3/11, η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση αυξανόμενης νομικής έκθεσης των επαγγελματιών υγείας, γεγονός που δημιουργεί εύλογη ανησυχία σχετικά με την ποινικοποίηση της επιστημονικής κρίσης και των θεραπευτικών πράξεων.

Το προκλητικό είναι ότι αντί η Δικαιοσύνη να διερευνήσει τις συνέπειες της τραγικής υποστελέχωσης και της υπερεντατικοποίησης της εργασίας στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές της χώρας, την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας διογκώνεται, επιλέγει να σύρει σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών της Αττικής.

Την ευθύνη για την παραπάνω ακραία εξέλιξη φέρει εξ ολοκλήρου η κυβέρνηση που με εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου την 1η Φεβρουαρίου 2024 προβλέπει την υποχρέωση των εφημερευόντων γιατρών να εξετάζουν τάχιστα τα περιστατικά που φτάνουν συνοδεία αστυνομικών «αποφεύγοντας οιεσδήποτε καθυστερήσεις» και αποδεσμεύοντας αμέσως τον αστυνομικό υπάλληλο.

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ψυχολόγων, κ. Βαγγέλης Πουλής, τόνισε μιλώντας στο topontiki.gr, «ότι οι αστυνομικοί έχουν γίνει πολύ επιθετικοί απέναντί μας, αφού κατηγορούν τους γιατρούς ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και κρύβουν κρεβάτια!».

«Οι αστυνομικοί θέλουν να φέρνουν τους ασθενείς και να τους αφήνουν επί τόπου. Κάτι που δεν γίνεται, αφού η διαδικασία και θέλει χρόνο και υπάρχουν πολλά περιστατικά σε μια εφημερία. Τις προάλλες είχαμε μέσα σε μια εφημερία 72 περιστατικά, εκ των οποίων τα 50 ήταν από εισαγγελική εντολή. Από τα 72 περιστατικά, τα 40 μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο. Ο καθένας εξετάζεται με τη σειρά του και τα εξεταστήρια είναι 4. Πότε να προλάβουμε να εξετάσουμε όλον αυτόν τον κόσμο; Η εξέταση ενός ασθενούς αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πουλής σημείωσε ότι η δικογραφία έχει πάει στον εισαγγελέα, αλλά για να προχωρήσει χρειάζεται συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως ανέφερε, μέσα απ’ όλο αυτό ταλαιπωρούνται οι γιατροί, οι οποίοι βρίσκονται κατηγορούμενοι ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, την ίδια στιγμή που εργάζονται κάτω υπό αντίξοες συνθήκες.

Δίνοντας ένα παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της ψυχικής υγείας, αποκάλυψε ότι πριν από λίγες ημέρες, καταγράφηκε περιστατικό όπου ασθενής έψαχνε 3 ημέρες για να βρει κρεβάτι. Όπως είπε «πήγαιναν τον άνθρωπο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο γιατί δεν υπήρχε πουθενά άδειο κρεβάτι. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν εφημερίες που ξεκινούν με 0 κρεβάτια διαθέσιμα. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για το υπουργείο».

«Και μέσα σε όλα αυτά ακούμε ότι δεν είμαστε σωστοί. Δεν φτάνει που οι γιατροί τρέχουν όλη μέρα, τώρα κατηγορούνται κιόλας, ενώ δεν ξέρουν και ποιος θα αναλάβει τα έξοδά τους. Πώς γίνεται η αστυνομία να κρίνει αν ένας ασθενής χρίζει νοσηλείας ή όχι;», σχολίασε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ψυχολόγων.

Διαβάστε επίσης

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τους ιερείς – Τα τάματα, ο ναός–«καβάτζα» και οι επώνυμοι πελάτες

Εξασθενεί η κακοκαιρία αλλά παραμένει μαζί μας: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες – Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια: Η αδερφή της 56χρονης καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε