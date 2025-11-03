Παράλογο: Οι ψυχίατροι στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας λόγω…υποστελέχωσης των ψυχιατρικών κλινικών!

Σε μια πρωτοφανή και ακατανόητη απόφαση προχώρησε η Δικαιοσύνη, η οποία καλεί σε προανάκριση (!) όλους τους Ψυχιάτρους που εφημέρευαν από την 1η Φεβρουάριου του 2024 και εφεξής μετά από μηνυτήρια αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειανατολικής Αττικής οι οποίοι κατηγορούν τους γιατρούς για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή!».

Η μήνυση των αστυνομικών που κατέστησε υπόλογους τους ψυχιάτρους (!) έγινε γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι για ασθενή που μεταφέρθηκε με περιπολικό με τη διαδικασία της ακούσιας μεταφοράς, είτε επειδή οι εφημερεύοντες έκριναν ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν χρήζει νοσηλείας.

Έτσι, αντί Δικαιοσύνη να κινήσει διαδικασία κατά της κυβέρνησης, για τη χρόνια παθογένεια στον τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης του Δημοσίου, καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους των Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, που έχουν εφημερεύσει από την 1η Φεβρουαρίου 2024 μέχρι σήμερα, εξαιτίας της έλλειψης κρεβατιών, είτε για ακούσιο εγκλεισμό (εισαγγελικοί ασθενείς).

Το έγγραφο του Πρωτοδικείου προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ), η οποία στην ανακοίνωση της αναφέρει:

«Με έντονη ανησυχία, η ΕΨΕ ενημερώθηκε για την επικείμενη κλήση σε προανάκριση όλων των ψυχιάτρων των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών Αττικής που έχουν εφημερεύσει από 1/2/2024 και εφεξής, μετά από μηνυτήρια αναφορά ενός πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου αστυνομικών υπαλλήλων, για “παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή”.

Ουσιαστικά καλείται σε προανάκριση το σύνολο των ψυχιάτρων που υπηρετούν στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές της Αττικής, καθώς είναι δεδομένο ότι στο διάστημα αυτό των 21 μηνών έχουν εφημερεύσει όλοι τους.

Μιλάμε συνεπώς για δεκάδες για να μην πούμε για εκατοντάδες ψυχιάτρους.

Καλούμε τα Υπουργεία Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, και Δικαιοσύνης να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, σταματώντας άμεσα την ποινικοποίηση της άσκηση της ψυχιατρικής και να ενσκύψουν στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, των συγγενών καθώς και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού που υπηρετεί στις δημόσιες ψυχιατρικές δομές».

Πολιτικοποιούν την άσκηση της ψυχιατρικής

Την ίδια ώρα ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί σε ανακοίνωση του καταγγέλλει «το πρωτοφανές γεγονός ωμής κρατικής παρέμβασης στο έργο των γιατρών.

Κυβέρνηση, Αστυνομία και Εισαγγελείς παρεμβαίνουν με τον πιο ωμό τρόπο, την ώρα που το ΕΣΥ καταρρέει και οι γιατροί γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι.

Να τους πούμε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της υλοποίησης της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που διαχρονικά έχει μειώσει δραματικά τις κλίνες στο ΕΣΥ και έχουν φτάσει τις 900 σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, που πλέον ξεπερνούν τις 4000! Και ταυτόχρονα ούτε λόγος για ενίσχυση των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επιστημονικούς όρους όπως αποασυλοποίηση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση να πηγαίνουν περίπατο και με τους ψυχικά πάσχοντες να περιφέρονται σε όλη την Αττική και στα αστυνομικά τμήματα για να βρεθεί μια κλίνη (ράντζο) διαθέσιμη.

Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι η εγκύκλιος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η εγκύκλιος του υφυπουργού αρμόδιου για την Ψυχική Υγεία είναι αυτές που έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου ώστε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά αυθαιρεσίας, αδιαφορώντας για το ουσιώδες ζήτημα που είναι το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας, θέτοντας σε πολύ σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ασθενών».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως οι διώξεις αυτές «πολιτικοποιούν την άσκηση της ψυχιατρικής» και ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για να σταματήσει η διαδικασία.

Ο Σύλλογος καλεί σε 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ, με συγκέντρωση στις 12:00 στο Υπουργείο Υγείας.

Η κυβέρνηση γυρίζει 100 χρόνια πίσω την ψυχική υγεία



Παράλληλα η Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Γιατρών (ΑΡΣΙ) καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας, επιδιώκει να πάει 100 χρόνια πίσω την ψυχιατρική φροντίδα αφού η Ψυχιατρική νοσηλεία γίνεται «ποινική αστυνομική καταστολή» ασθενών και Ψυχιάτρων!

«Με βάση τα παραπάνω οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παρανομούν ασυστόλα, εκδίδοντας αντισυνταγματικές εγκυκλίους σύμφωνα με τις οποίες ο ψυχικά πάσχων πρέπει να “εγκλείεται” ως ποινικός εγκληματίας και όχι να αντιμετωπίζεται ως ασθενής.»

Η ΑΡΣΙ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντικαταστήσει την ιατρική κρίση με αστυνομική αυθαιρεσία, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες δεοντολογίας:

«Παραβιάζοντας κάθε νόμο και κάθε επιστημονική δεοντολογία, θέλουν να αποφασίζει ο κάθε αστυνομικός —και όχι ο ψυχίατρος— για το αν κάθε συγκεκριμένος ασθενής χρειάζεται ψυχιατρική νοσηλεία ή όχι.»

Η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) κάνει σκληρή κριτική στο υπουργείο Υγείας που παρακολουθεί σιωπηλά την κατάσταση, αφήνοντας έκθετους τους ψυχιάτρους και επιτρέποντας την υποβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Διαβάστε επίσης

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε

Στη λύση του εξωτερικού καταφεύγουν οι νοσηλευτές που παραμένουν στα αζήτητα στο ΕΣΥ.

Θ. Καρποδίνη: «Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το σύστημα υγείας θα σταθεί ανθεκτικό και δίκαιο για όλους»