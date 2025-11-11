ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»

Την πλήρη αντίθεσή του στην πρακτική διάλυση των δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου Νίκαιας με αφορμή την ανακαίνιση του κτιρίου, εκφράζει η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη 2η ΥΠΕ.

Η ΕΙΝΑΠ παρόλο που αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία ανακαίνιση η οποία, μάλιστα, έχει αποτελέσει διεκδίκηση των εργαζομένων του νοσοκομείου για χρόνια, ωστόσο, όπως επισημαίνει, με τον τρόπο που γίνεται εκθέτει τους ασθενείς σε τεράστιους κινδύνους για την υγεία, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Συγκεκριμένα λόγω των έργων έκλεισαν 40 κλίνες με συνέπεια το συνωστισμό των ασθενών, την αύξηση των ράντζων και τη διασπορά λοιμωδών ασθενειών σε όλο το νοσοκομείο που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευομένων.

«Η ανακαίνιση, που ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο σε άλλο κομμάτι του ίδιου ορόφου, καθυστέρησε έξι μήνες σε σχέση με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα και προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαν οι αρμόδιοι από τη Διοίκηση του νοσοκομείου και την Υ.Πε., αποφασίστηκε στη συνέχεια να κλείσουν ταυτόχρονα οι υπόλοιπες δυο παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου για να ανακαινιστούν! Αποφάσισαν λοιπόν να μειωθεί κατά 40 κρεβάτια η δύναμη του νοσοκομείου και μάλιστα λίγο πριν το χειμώνα, όπου αυξάνεται η νοσηρότητα και συνεπώς και οι νοσηλείες», αναφέρει στη επιστολή της η ΕΙΝΑΠ.

Παρά τις επισημάνσεις από το σύνολο του προσωπικού για τα προβλήματα που θα δημιουργούσε αυτή η απόφαση, όπως αναφέρει η ένωση, προχώρησε η εφαρμογή της με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διασπείρονται σε όλο το νοσοκομείο, οι νοσηλευτικές τους υπηρεσίες να καταργούνται και οι γιατροί να ψάχνουν χώρους για τη στέγαση των γραφείων.

«Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι σε όποια έργα γίνονται, πέρα από τα δυσθεώρητα ποσά που δίνονται σε ιδιώτες εργολάβους, το κριτήριο είναι η δική τους εξυπηρέτηση και όχι η ασφάλεια των ασθενών και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού», επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ και συνεχίζει: «Προειδοποιούμε ότι η μείωση της δύναμης του παθολογικού τομέα κατά 40 κλίνες, η διάλυση δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών, τα ράντζα και ο συνωστισμός ασθενών, η “διασπορά” των παθολογικών ασθενών σε όλο το νοσοκομείο διαμορφώνουν συνθήκες επικίνδυνες για τη διασπορά λοιμωδών μεταδιδόμενων νοσημάτων και σοβαρών νοσοκομειακών λοιμώξεων. Συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της νοσηλείας και να αποβούν επικίνδυνες για την υγεία. Παράλληλα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων όλου του χειρουργικού τομέα», καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν από τη Διοίκηση και τη 2η Υ.Πε. να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βρεθούν οι απαραίτητοι χώροι νοσηλείας για να μην κινδυνεύσει κανένας ασθενής!

«Καθιστούμε σαφές ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Νίκαιας!», καταλήγει η ανακοίνωση.

