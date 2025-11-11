search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:17
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

11.11.2025 11:34

ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»

11.11.2025 11:34
nosokomeio-nikaias_1111_1920-1080_new

Την πλήρη αντίθεσή του στην πρακτική διάλυση των δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου Νίκαιας με αφορμή την ανακαίνιση του κτιρίου, εκφράζει η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη 2η ΥΠΕ.

Η ΕΙΝΑΠ παρόλο που αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία ανακαίνιση η οποία, μάλιστα, έχει αποτελέσει διεκδίκηση των εργαζομένων του νοσοκομείου για χρόνια, ωστόσο, όπως επισημαίνει, με τον τρόπο που γίνεται εκθέτει τους ασθενείς σε τεράστιους κινδύνους για την υγεία, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Συγκεκριμένα λόγω των έργων έκλεισαν 40 κλίνες με συνέπεια το συνωστισμό των ασθενών, την αύξηση των ράντζων και τη διασπορά λοιμωδών ασθενειών σε όλο το νοσοκομείο που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευομένων.

«Η ανακαίνιση, που ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο σε άλλο κομμάτι του ίδιου ορόφου, καθυστέρησε έξι μήνες σε σχέση με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα και προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαν οι αρμόδιοι από τη Διοίκηση του νοσοκομείου και την Υ.Πε., αποφασίστηκε στη συνέχεια να κλείσουν ταυτόχρονα οι υπόλοιπες δυο παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου για να ανακαινιστούν! Αποφάσισαν λοιπόν να μειωθεί κατά 40 κρεβάτια η δύναμη του νοσοκομείου και μάλιστα λίγο πριν το χειμώνα, όπου αυξάνεται η νοσηρότητα και συνεπώς και οι νοσηλείες», αναφέρει στη επιστολή της η ΕΙΝΑΠ.

Παρά τις επισημάνσεις από το σύνολο του προσωπικού για τα προβλήματα που θα δημιουργούσε αυτή η απόφαση, όπως αναφέρει η ένωση, προχώρησε η εφαρμογή της με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διασπείρονται σε όλο το νοσοκομείο, οι νοσηλευτικές τους υπηρεσίες να καταργούνται και οι γιατροί να ψάχνουν χώρους για τη στέγαση των γραφείων.

«Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι σε όποια έργα γίνονται, πέρα από τα δυσθεώρητα ποσά που δίνονται σε ιδιώτες εργολάβους, το κριτήριο είναι η δική τους εξυπηρέτηση και όχι η ασφάλεια των ασθενών και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού», επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ και συνεχίζει: «Προειδοποιούμε ότι η μείωση της δύναμης του παθολογικού τομέα κατά 40 κλίνες, η διάλυση δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών, τα ράντζα και ο συνωστισμός ασθενών, η “διασπορά” των παθολογικών ασθενών σε όλο το νοσοκομείο διαμορφώνουν συνθήκες επικίνδυνες για τη διασπορά λοιμωδών μεταδιδόμενων νοσημάτων και σοβαρών νοσοκομειακών λοιμώξεων. Συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση της νοσηλείας και να αποβούν επικίνδυνες για την υγεία. Παράλληλα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων όλου του χειρουργικού τομέα», καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν από τη Διοίκηση και τη 2η  Υ.Πε. να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βρεθούν οι απαραίτητοι χώροι νοσηλείας για να μην κινδυνεύσει κανένας ασθενής!

«Καθιστούμε σαφές ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Νίκαιας!», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

«My Data, Our Health»: Συνεργασία και καινοτομία για το European Health Data Space στην Ελλάδα

Στα «κάγκελα» οι ψυχίατροι με τον Βαρτζόπουλο που τους στέλνει στη Δικαιοσύνη – Εφημερίες ξεκινούν με 0 διαθέσιμα κρεβάτια

Project E.L.E.N.I.: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ανοίγει τον δρόμο στις γυναίκες για ίσες ευκαιρίες και νέες προοπτικές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:16
karamelesouzou
ADVERTORIAL

Οι «Καραμέλες Ούζου»: Μια νύχτα, δύο άνθρωποι και ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε στην κωμωδία της χρονιάς – στο Από Μηχανής θέατρο

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

1 / 3