Project E.L.E.N.I.: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ανοίγει τον δρόμο στις γυναίκες για ίσες ευκαιρίες και νέες προοπτικές

Φανταστείτε μια γυναίκα που έχει ξεφύγει από τον σύντροφο που την κακοποιεί ή από μια σοβαρή ασθένεια, όπως ο καρκίνος και αφού έχει λάβει όλη την ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από διάφορες υπηρεσίες, πρέπει να σταθεί στα πόδια της, να βρει μια δουλειά και να πάρει πάλι τη ζωή της στα χέρια της.

Όμως δεν μπορεί να βρει. Η βρίσκει μια απασχόληση που δεν της καλύπτει ούτε τα βασικά. Τι κάνει; Σε αυτή την κρίσιμη καμπή στη ζωή της, έρχεται να τη βοηθήσει το Project E.L.E.N.I. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που δεν παρέχει μόνο έναν ασφαλή χώρο όπου θα επιτρέψει στη γυναίκα να σταθεί όρθια ψυχολογικά. Ουσιαστικά τη συνδέει με την αγορά εργασίας ώστε να αποκτήσει την αξιοπρέπεια αλλά και την ελευθέρια που προσεφέρει η οικονομική ανεξαρτησία κάθε ανθρώπου.

Το Project E.L.E.N.I. είναι αφιερωμένο στη μνήμη της ψυχολόγου Ελένης η οποία ονειρεύτηκε για τις γυναίκες έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια, ισότητα και νέες ευκαιρίες.

Η Ελένη, ήταν μια νέα γυναίκα ψυχολόγος της Υπατίας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η πίστη της σε ένα καλύτερο αύριο έγιναν πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσουμε ένα έργο που μετατρέπει την απώλεια σε ελπίδα και τη δοκιμασία σε στήριξη για άλλες γυναίκες» επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του IASIS, Νίκος Μπαλτάς παρουσιάζοντας το Project E.L.E.N.I. σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.

«Συνεχίζουμε το όνειρό της, που δεν ήταν άλλο από το να υπάρχει πάντα ένας ασφαλής χώρος στον οποίο κάθε γυναίκα θα μπορεί να σταθεί όρθια, να βρει και πάλι τη δύναμή της και να ονειρευτεί μια ζωή με αξιοπρέπεια, ισότητα και νέες ευκαιρίες», είπε ο κ. Μπαλτάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δράση αυτή εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην ένταξή του στην κοινωνία όταν βιώνουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ειδικά στις ηλικίες των 18-35 ετών όπως κατέγραψε σχετική έρευνα.

«Ο αγώνας της δικής μας Ελένης μας ενέπνευσε και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι και έτσι ξεκινήσαμε το E.L.E.N.I. για να καλύψουμε ανεκπλήρωτες ανάγκες», τόνισε ο κ. Μπαλτάς κλείνοντας.

Το πρόγραμμα

Τα μέλη της ομάδας του IASIS, η Όλγα Κοντοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια IASIS Hypatia η Ιωάννα Αλπέτη, Ψυχολόγος- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Επιστημονικά Υπεύθυνη IASIS At Centro και ο Σεραφείμ Δήμου, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Κέντρου Edify Centre , εξηγώντας το Project E.L.E.N.I. επεσήμαναν ότι στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει γυναίκες από 18-35 ετών που βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης έπειτα από μια ασθένεια ή κάποιες άλλες συνθήκες ευαλωτότητας, προσφέροντα τους τα εργαλεία που χρειάζονται για αυτονομία, ευκαιρίες και κοινωνική ένταξη. Συγκεκριμένα, μέσα από το Project E.L.E.N.I. οι ειδικοί θα ενδυναμώνουν τις γυναίκες, θα τους προσφέρουν εκπαίδευση και δίκτυα υποστήριξης και τέλος θα δημιουργούν γι’ αυτές ένα περιβάλλον αποδοχής και συμπερίληψης.

Οι άξονες του προγράμματος είναι πέντε:

Empowerment (Ενδυνάμωση) μέσα από ομάδες στήριξης και προσωπική καθοδήγηση.

Leadership (Ηγεσία) μέσα από εργαστήρια ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας, δημόσιας ομιλίας.

Education (Εκπαίδευση) για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Networking (Δικτύωση) με εργοδότες, φορείς και μέντορες.

Inclusion (Ένταξη) με συμμετοχή σε δράσεις κοινότητας και συνεχή στήριξη ακόμη και μετά την ένταξη στην εργασία, ώστε να παραμείνουν δυνατές στη νέα τους πορεία.

Ο ρόλος του μέντορα

Η Ηλέκτρα Σπύρου, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας ΑΜΚΕ IASIS αναφέρθηκε στο ρόλο που θα έχουν οι μέντορες του Project E.L.E.N.I. λέγοντας ότι θα λειτουργούν ως role models—άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς και προσωπικούς χώρους που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και στήριξη.

Οι μέντορες θα εκπαιδεύονται από τους ειδικούς του IASIS και μέσα από βιωματικές ομάδες, προσωπικές αφηγήσεις και δράσεις, θα δημιουργούν έναν χώρο εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να ανακαλύψει ξανά τη δύναμή της και να πιστέψει στις δυνατότητές της.

Δεν είναι θεραπεύτριες, αλλά συνοδοιπόροι, που συνεργάζονται με επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και το νόημα της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη μέντορας είναι η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη η οποία έχοντας και η ίδια περάσει μέσα από σημαντικές δυσκολίες με θέματα υγείας βρήκε τη δύναμη να τις ξεπεράσει και να κάνει το επόμενο βήμα. Και για το λόγο αυτό νιώθει τη μεγάλη ανάγκη να βοηθήσει κι άλλες γυναίκες να βρουν αυτή τη δύναμη και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.

Ενώ όπως εξήγησαν τα μέλη του IASIS υπάρχουν άλλες 50 αιτήσεις υπό διερεύνηση που θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μεντόρων.

Το όραμα

Δεν είναι άλλο από τη δημιουργία μια κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες και νέες προοπτικές για τις γυναίκες. Γιατί κάθε γυναίκα που ξαναβρίσκει τη δύναμή της, κουβαλά μέσα της την E.L.E.N.I.

Τη στήριξή της στο Project E.L.E.N.I. σημείωσε η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη, η Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ισότητας – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η Επιστημονική Υπεύθυνη Job Center του Δήμου Αθηναίων, Ελισάβετ Γεωργίου. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος ομίλου Τσαντερίδη, Κορίνα Τσαντερίδου

Σημειώνεται ότι ήδη έχει δρομολογηθεί το πρώτο Gala του Project E.L.E.N.I., που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο — μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη, στην αλληλεγγύη και στην ελπίδα.

Ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ σημείωσε τη στήριξή του στο έργο επισημαίνοντας ότι θα είναι δίπλα στους ανθρώπους βοηθώντας με κάθε τρόπο μέσα από τις 400 δομές του ΨΥΧΑΡΓΩ στη στήριξη αυτών των γυναικών.

Να σημειωθεί ότι το Project E.L.E.N.I., έχει δημιουργηθεί από το IASIS -YPATIA. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με το πρόγραμμα τηλεφωνικά στο: 210 2601364 είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: [email protected].

Διαβάστε επίσης:

Αντιδράσεις ασθενών για την εμπορευματοποίηση του πλάσματος

Οι νοσηλευτές ζητούν Βαρέα και Ανθυγιεινά

Νέα τηλεφωνική γραμμή για ραντεβού και κατ’ οίκον προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς