ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.11.2025 14:24

Οι νοσηλευτές ζητούν Βαρέα και Ανθυγιεινά

10.11.2025 14:24
hospital

Την έντονη ανησυχία της για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του νοσηλευτικού προσωπικού στην ένταξη των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, εκφράζει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.).

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι παρά τις δημόσιες δηλώσεις και τις συναντήσεις του, με τους εκπροσώπους του κλάδου αλλά και άλλους φορείς, δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνσή.

Μάλιστα η ομοσπονδία επισημαίνει ότι ο υπουργός αναγνώρισε την ανάγκη ένταξης των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και προσδιόρισε ως χρονικό ορίζοντα τον Ιανουάριο του 2026.

Ωστόσο μέχρι σήμερα «δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική κυβερνητική ενέργεια που να επιβεβαιώνει την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης.».

Το νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα και επιβάρυνση, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ασφαλιστική του αναγνώριση. Η ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. υπογραμμίζει ότι «η ουσία δεν βρίσκεται στις επικοινωνιακές εικόνες αλλά στην πραγματική στήριξη των λειτουργών της υγείας μέσω θεσμικών παρεμβάσεων.».

Η Ομοσπονδία καλεί σε εντατικοποίηση της πίεσης προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να μην παραμείνουν οι εξαγγελίες κενές περιεχομένου.

«Η ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης και αναγνώρισης του έργου τους, και δεν μπορεί να αναβάλλεται επ’ αόριστον.» όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής ανά 30-40 ασθενείς σε κάθε βάρδια.

Η ποσοτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι αποκαλυπτική:

  • Συνολικός αριθμός ενεργών κλινών στο Ε.Σ.Υ.: ~34.000
  • Ενεργοί Νοσηλευτές: ~18.000
  • Δείκτης Νοσηλευτών ανά κλίνη στην Ελλάδα: 0,5
  • Μέσος όρος χωρών ΟΟΣΑ: 2,03 Νοσηλευτές/κλίνη
  • Εκτιμώμενο έλλειμμα: ~50.000 Νοσηλευτές
  • Ελάχιστη ασφαλής αναλογία σε κλινικά τμήματα διεθνώς: 1 Νοσηλευτής ανά 5 ασθενείς
  • Πραγματικά δεδομένα στην Ελλάδα: Σε βάρδιες με 40 ασθενείς, υπηρετούν 1–2 Νοσηλευτές

Χαμηλοί μισθοί – εξοντωτικά ωράρια

Αξίζει να τονισθεί ότι ο μισθός του νεοδιόριστου νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κυμαίνεται στα 836 ευρώ το μήνα. Ο βοηθός νοσηλευτής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνει μισθό ύψους 736 ευρώ το μήνα.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη τόσο στον ιδιωτικό τομέα της υγείας όσο και στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η απουσία της ασφαλιστικής τους κάλυψης από τα ΒΑΕ, οι χαμηλοί μισθοί και τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας, αναγκάζουν όλο και περισσότερους Έλληνες νοσηλευτές να εγκαταλείψουν το ΕΣΥ.

