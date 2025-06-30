ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:27
Ρίτα Μελά

30.06.2025 08:55

Στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές από την αρχή του 2026

Στην άμεση ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) προχωρά το Υπουργείο Υγείας από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, την περασμένη Παρασκευή.

Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί την κορύφωση ενός πολυετούς και δίκαιου αγώνα της νοσηλευτικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η ένταξη στα ΒΑΕ αναγνωρίζει έμπρακτα τις ιδιαίτερα απαιτητικές και συχνά επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι νοσηλευτές, λαμβάνοντας υπόψιν την καθημερινή τους προσφορά στην περίθαλψη των ασθενών και την προάσπιση της δημόσιας υγείας: «Η απόφαση αυτή αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και την αναγνώριση του φόρτου εργασίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αξιοσημείωτο ακόμη είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα στηρίξει τη δημιουργία ενός ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση της επαγγελματικής ταυτότητας των νοσηλευτών και τη διασφάλιση μιας δίκαιης και ενιαίας αντιμετώπισης του επαγγέλματος στο σύνολό του. Δημιουργώντας ένα συνεκτικό και ισχυρό νοσηλευτικό σώμα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΑΣΟΝΟΠ εκφράζει τη βαθύτατη ικανοποίησή της για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Εκτιμάται δε, ότι οι ανακοινώσεις αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, της διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και, κατ’ επέκταση, της ποιοτικής ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της χώρας.

Από την μεριά της η Ομοσπονδία δεσμεύεται να συνεχίσει δυναμικά, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, τις ενέργειες προς την πλήρη υλοποίηση αυτών των εξαγγελιών. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας καταλήγει: «Θα παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και θα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το Υπουργείο, ώστε οι δεσμεύσεις αυτές να μετουσιωθούν το συντομότερο δυνατό σε συγκεκριμένες και απτές αλλαγές για το νοσηλευτικό προσωπικό».

