Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 2 κιλών και 900 γραμμαρίων, έφερε στον κόσμο η 40χρονη Ειρήνη Κόκκα, μια από τις 33 γυναίκες σε όλο τον κόσμο που γέννησε δεύτερο παιδί μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού.

Η κυρία Κόκκα, που γέννησε με καισαρική τομή την Κυριακή 10:35 το πρωί, αλλά και το μωρό της είναι άριστα στην υγεία τους και βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από την ιατρική ομάδα του κ. Πάντου.

Η κ. Κόκκα δήλωσε: «Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας. Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα είναι δύναμη που γεννά ζωή. Ευχαριστώ την ομάδα του γιατρού μου που την έκανε πραγματικότητα».

Ο θεράπων ιατρός, Πρόεδρος της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κ. Κωνσταντίνος Πάντος, ανέφερε: «Η Ειρήνη είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μετρήσιμα την επαναλειτουργία του μεταμοσχευμένου φλοιού ωοθηκών και τη διατήρηση της γονιμότητας σε βάθος χρόνου. Όπου η επιστήμη συναντά την επιμονή, τα όρια μετακινούνται. Συγχαρητήρια πάνω από όλους στη μητέρα, στον πατέρα αλλά και σε όλη την ομάδα».

Η περιπέτεια με τον καρκίνο

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Κόκκα είχε προσβληθεί από λέμφωμα Hodgkin πριν από αρκετά χρόνια. Πρόκειται για μια αιματολογική κακοήθεια που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, δηλαδή τους λεμφαδένες και μπορεί επίσης να προσβάλει τον σπλήνα και τον μυελό των οστών, καθώς και άλλα όργανα, όπως είναι το στομάχι, το έντερο, ο πνεύμονας, ο εγκέφαλος και τα οστά.

Το 2013 μετά από θεραπείες για το λέμφωμα Hodgkin, η κυρία Κόκκα προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού και το 2021 πραγματοποιήθηκε στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού ωοθηκών στις μη λειτουργικές ωοθήκες της, με τη συνεργασία της ομάδας του Oslo University Hospital υπό την επίβλεψη του γυναικολόγου Κωνσταντίνου Πάντου.

Ακολούθησαν συλλογές ωαρίων, γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορές που οδήγησαν σε δύο επιτυχείς κυήσεις και πλέον δύο υγιείς τοκετούς.

Η κλινική ΓΕΝΝΕΣΙΣ συνεχίζει να επενδύει στην τεκμηριωμένη καινοτομία της αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας ελπίδα και προοπτική σε γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει απειλές στη γονιμότητά τους.

