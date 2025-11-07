Ιατρικό θαύμα στην Ελλάδα: Το δεύτερο παιδί της αναμένεται να φέρει σε λίγες ημέρες 40χρονη γυναίκα μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που γέννησε μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού, αναμένεται να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ενάμιση χρόνο μετά το πρώτο. Η Ειρήνη Κόκκα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και περιμένει με ανυπομονησία να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Η περίπτωση της 40χρονης γυναίκας δεν είναι μόνο ελληνικό ορόσημο είναι και διεθνές καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων περιπτώσεων παγκοσμίως όπου έχει επιτευχθεί δεύτερο παιδί μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού, μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση της γονιμότητας μετά από σοβαρές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία.

Η επικείμενη γέννα αποκτά ιδιαίτερο επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς επιβεβαιώνει την πρόοδο στην αναπαραγωγική ιατρική και προσφέρει ελπίδα σε γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει απειλές στη γονιμότητά τους.

Πριν από 17 χρόνια η κ. Κόκκα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 υπήρξε υποτροπή, προτού ακολουθήσουν τα επόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού για να διαφυλάξει τη γονιμότητά της. Το 2021, μετά την αποθεραπεία, πραγματοποιήθηκε στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού ωοθηκών στις μη λειτουργικές ωοθήκες της.

Η επέμβαση

Η επέμβαση έγινε υπό την επίβλεψη του γυναικολόγου Κωνσταντίνου Πάντου, από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και κλινικών εμβρυολόγων της κλινικής σε συνεργασία με ομάδα από το Oslo University Hospital (Νορβηγία), υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Peter Zoltan Fedorcsak και με τη συμμετοχή της Διευθύντριας Εργαστηρίου Εξωσωματικής, κ. Μαρία Μπίμπα. Μάλιστα το χειρουργικό στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας ως εκπαιδευτικό γεγονός.

Μετά από περίπου 1,5 χρόνο λειτουργίας των επανενεργοποιημένων ωοθηκών (και ενώ βρισκόταν σε εμμηνόπαυση για 8 χρόνια λόγω της χημειοθεραπείας), συλλέχθηκαν ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα του συζύγου της και στις 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμβρυομεταφορά που οδήγησε και στην πρώτη εγκυμοσύνη και τοκετό.

Ομοίως μετά από νέα συλλογή ωαρίων, στη συνέχεια γονιμοποίηση και κατάψυξη, στις 9 Μαρτίου 2025 ακολούθησε απόψυξη και δεύτερη εμβρυομεταφορά, στο στάδιο της βλαστοκύστης, διαδικασία που οδήγησε στη δεύτερη κύηση.

Ο θεράπων ιατρός, Πρόεδρος της Κλινικής Γένεσις Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κ. Κωνσταντίνος Πάντος, δήλωσε: «Είναι τεράστια χαρά που επιτεύχθηκε αυτό το αποτέλεσμα, τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν ελάχιστες φορές διεθνώς. Είμαστε υπερήφανοι για το επιστημονικό μας έργο. Αναμένουμε με αισιοδοξία την ασφαλή ολοκλήρωση της κύησης και να δούμε την κυρία Κόκκα να πάρει στην αγκαλιά της το δεύτερο μωρό της τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου».

Η μητέρα και το έμβρυο παρακολουθούνται στενά από την ιατρική ομάδα της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ. Οι μέχρι σήμερα ιατρικοί έλεγχοι καταδεικνύουν άριστη κατάσταση μητέρας και εμβρύου. Ο τοκετός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υποστήριξης για την επιτυχή έκβαση.

