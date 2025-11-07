Πιλοτικό φάρμακο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας δίνει νέα ελπίδα

Ένα νέο πειραματικό φάρμακο δίνει ελπίδα και αισιοδοξία για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, εκείνον του παγκρέατος.

Η αμερικανική εταιρεία Revolution Medicines έλαβε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ταχεία έγκριση για το φάρμακο daraxonrasib, ύστερα από εντυπωσιακά αποτελέσματα που σημείωσε στις πρώτες κλινικές δοκιμές.

Το daraxonrasib στοχεύει μεταλλάξεις της οικογένειας RAS, οι οποίες ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό καρκίνων του παγκρέατος. Η επιλογή του φαρμάκου ενίσχυσε τη φήμη ως μιας από τις πλέον υποσχόμενες αντικαρκινικές θεραπείες υπό ανάπτυξη, ενώ εξετάζεται επίσης η αποτελεσματικότητά του για καρκίνο του πνεύμονα και του παχέος εντέρου.

Σε δοκιμές που περιέλαβαν 83 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, το 29% παρουσίασε συρρίκνωση του όγκου, σε διάστημα 16 μηνών, ενώ πάνω από 90% δεν εμφάνισε νέα ανάπτυξη. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης, δε, αυξήθηκε σε 15,6 μήνες, σχεδόν διπλάσιος από τον συνήθη.

Αναφορικά με τις παρενέργειες, αυτές θεωρήθηκαν διαχειρίσιμες, με το 95% των ασθενών να εμφανίζει ήπια συμπτώματα, όπως κόπωση και ναυτία.

Παρά το γεγονός οι ερευνητές παραμένουν επιφυλακτικοί, υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια από τις πιο ελπιδοφόρες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καρκίνου.

Η ανάγκη για νέες θεραπείες είναι κατεπείγουσα, με τον καρκίνο του παγκρέατος να παραμένει η τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ, με ποσοστό επιβίωσης που δεν ξεπερνά το 13% στα πέντε χρόνια από τη διάγνωση. Γι’ αυτό και το FDA ενέταξε την έγκριση του νέου φαρμάκου στη διαδικασία fast track, που επισπεύδει τις αξιολογήσεις θεραπειών με υψηλή αναμενόμενη κλινική αξία.

Η Revolution Medicines εξετάζει ήδη την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και σε άλλους τύπους όγκων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες εκδοχές του, προσαρμοσμένες σε διαφορετικές γονιδιακές μεταλλάξεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε ευρύτερες κλινικές δοκιμές, το φάρμακο μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στοχευμένων αντικαρκινικών θεραπειών.

«Δεν μπορούμε ακόμη να μιλάμε για θεραπεία, αλλά σίγουρα μιλάμε για πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δρ. Λι Τζένγκ, ογκολόγος του Ινστιτούτου Dana-Farber.

«Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, βλέπουμε μια θεραπευτική προσέγγιση που μπορεί πραγματικά να επιβραδύνει την εξέλιξη του καρκίνου του παγκρέατος» επισημαίνει.

