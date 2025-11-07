Απεργία ΠΟΕΡΓΙ: Λουκέτο βάζουν σήμερα τα διαγνωστικά κέντρα – Σε εξέλιξη η 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, τα διαγνωστικά κέντρα σε όλη τη χώρα μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), με βασικό αίτημα να δοθεί λύση στο clawback.

Παράλληλα οι εργαστηριακοί γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωσή διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών που ξεκίνησε χθες (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου) και θα ολοκληρωθεί σήμερα έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας στις 12 το μεσημέρι, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

ΠΟΕΡΓΙ: «Διαχρονικά καταστροφικές πολιτικές επιλογές»

«Δυστυχώς, οι διαχρονικά καταστροφικές πολιτικές επιλογές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μετακύλιση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων ουσιαστικά στους ίδιους τους γιατρούς μέσω των άδικων μνημονιακών μηχανισμών clawback και rebate, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική και λειτουργική ασφυξία. Τα μέτρα αυτά όχι μόνο υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων, αλλά έχουν ολέθριες συνέπειες για την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, καθώς ελάχιστοι νέοι ιατροί την επιλέγουν πλέον, βλέποντας ότι στερείται προοπτικής στοιχειωδώς βιώσιμης επαγγελματικής δραστηριότητας», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΡΓΙ.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς στα ελληνικά νοσοκομεία, που αντιμετωπίζουν οξύ και διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα έλλειψης ειδικευομένων γιατρών, με αλυσιδωτές δυσμενείς συνέπειες για τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι εργαστηριακοί γιατροί διεκδικούν ίση μεταχείριση, δίκαιες και βιώσιμες συνθήκες εργασίας, καθώς και την αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στη Δημόσια Υγεία, που τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του εργαστηριακού τομέα.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΡΓΙ είναι, συνεπώς, επιτακτική η ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση σε ουσιαστικό διάλογο και στη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν:

Την άμεση κατάργηση του clawback για τους εργαστηριακούς ιατρούς

Τη βιωσιμότητα των εργαστηριακών δομών και την αξιοπρεπή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Την ενίσχυση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και την προσέλκυση νέων γιατρών

Τη διαφύλαξη των θεμελιωδών λειτουργιών του συστήματος υγείας και της Δημόσιας Υγείας.

«Η υποστήριξη του έργου και των δίκαιων αιτημάτων των εργαστηριακών γιατρών δεν είναι συντεχνιακή διεκδίκηση· είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το εθνικό σύστημα υγείας», επισημαίνει η ομοσπονδία των εργαστηριακών γιατρών.

Στο πλευρό της ΠΟΕΡΓΙ είναι σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος, επιστημονικές ενώσεις και ιατρικοί σύλλογοι.

Διαβάστε επίσης:

Νευροχειρουργικό επίτευγμα: Τρείς ασθενείς με όγκο στο εγκεφαλικό στέλεχος στάθηκαν και πάλι στα πόδια τους

Ξέμεινε από παθολόγους η Α’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς στην Αθήνα

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια;