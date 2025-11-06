Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με  συστηματικά νοσήματα και άνοια;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η στοματική υγεία αποτελεί βασικό παράγοντα της γενικής υγείας και ευεξίας του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει αναδείξει ότι η περιοδοντίτιδα —μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των ιστών που στηρίζουν τα δόντια— δεν επηρεάζει μόνο το στόμα, αλλά συνδέεται στενά με ποικίλα συστηματικά νοσήματα. Η συσχέτιση αυτή προκύπτει από τη μετάδοση φλεγμονωδών μεσολαβητών και παθογόνων βακτηρίων μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, επιβαρύνοντας διαφορετικά όργανα και συστήματα.
«Η περιοδοντίτιδα δημιουργεί ένα μόνιμο επίκεντρο χρόνιας φλεγμονής στο στόμα. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως Porphyromonas gingivalis και Treponema denticola, μπορούν να περάσουν στο αίμα, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνοντας τα επίπεδα κυτταροκινών (IL-6, TNF-α, CRP). Η συστηματική αυτή φλεγμονή ευνοεί την εκδήλωση ή την επιδείνωση χρόνιων νοσημάτων» εξηγεί η Χειρουργός Οδοντίατρος Μαρία Τσαούτου-Κωστομοίρη:
Η παρουσία μικροβιακού φορτίου στο στόμα, λόγω ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια αναισθησίας, η χρήση τραχειοσωλήνα (διασωλήνωση) μπορεί να οδηγήσει σε μικροβιακή επιμόλυνση των αεραγωγών και στη συνέχεια σε μετεγχειρητική πνευμονία ή άλλες λοιμώξεις.
Ο περιορισμός του μικροβιακού φορτίου μέσω επαγγελματικού καθαρισμού και θεραπείας περιοδοντίτιδας πριν από το χειρουργείο είναι ουσιαστικής σημασίας για:
Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται οι αναισθησιολόγοι και οι χειρουργοί να συνιστούν οδοντιατρικό έλεγχο. Θεραπείες ουλίτιδας περιοδοντίτιδας και τερηδόνες θα πρέπει να έχουν θεραπευτεί καθώς και μεταβατικές εργασίες θα πρέπει να έχουν σταθεροποιηθεί πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο.
Η περιοδοντίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει τα ούλα και τα στηρικτικά στοιχεία των δοντιών. Ξεκινά από ουλίτιδα και εξελίσσεται σε απώλεια οστού, κινητικότητα και εν τέλει απώλεια δοντιών, αν δεν υπάρξει έγκαιρη θεραπεία.
Συμπτώματα: αιμορραγία ούλων, κακοσμία, υποχώρηση ούλων, πόνος στη μάσηση και κινητικότητα δοντιών.
Θεραπεία:
«Η περιοδοντίτιδα δεν είναι μόνο στοματικό πρόβλημα, αλλά παράγοντας κινδύνου για πολλαπλά συστηματικά νοσήματα — από τα καρδιαγγειακά και τον διαβήτη έως την άνοια. Η διατήρηση μιας υγειούς στοματικής κοιλότητας, ιδιαίτερα πριν από χειρουργικές επεμβάσεις με τραχειοσωλήνα, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και προάγει τη συνολική υγεία. Η πρόληψη μέσω καθημερινής στοματικής φροντίδας και τακτικού οδοντιατρικού ελέγχου αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διατήρηση όχι μόνο των δοντιών, αλλά και της γενικής ευεξίας του οργανισμού» καταλήγει η κ. Τσαούτου-Κωστομοίρη.
