Ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Υγεία: 48ωρη στα νοσοκομεία – Κλειστά τα ιδιωτικά εργαστήρια την Παρασκευή (7/11)

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 6 και 7 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας αύριο Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Επίσης, σήμερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προχωρούν σε πανελλαδική πανυγειονομική απεργία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) διοργανώνει συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλη από τις 08:30 το πρωί και στη συνέχεια πορεία προς Μαξίμου, Βουλή, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Υπουργείο Υγείας.

«Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος κυρίως λόγω των περιφερειακών υγειονομικών ανισοτήτων, παρότι οι εναπομείναντες λιγοστοί υγειονομικοί καταβάλουμε υπερπροσπάθειες να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες παρά την εργασιακή εξάντληση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ. Μάλιστα επισημαίνει ότι παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, «λείπουν τα χέρια για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα». Το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το ΕΣΥ εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των εξοντωτικών συνθηκών.

Επιπλέον η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) έχει ανακοινώσει πανελλαδική 24ωρη απεργία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι.

Η ΠΟΕΡΓΙ ζητάει άμεσα λύσεις στο διαχρονικό πρόβλημα του clawback.

