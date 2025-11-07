Νευροχειρουργικό επίτευγμα: Τρείς ασθενείς με όγκο στο εγκεφαλικό στέλεχος στάθηκαν και πάλι στα πόδια τους

Τρεις νέοι άνθρωποι 32, 40 και 46 ετών με εξαιρετικά περίπλοκους όγκους στον εγκέφαλο, στάθηκαν ξανά στα πόδια τους, λίγες ώρες μετά τη λεπτή χειρουργική επέμβαση και πήραν ξανά στα τη ζωή τους χέρια τους.

Οι ασθενείς αντιμετώπιζαν προοδευτική απώλεια ισορροπίας, βάδισης και σπαστική παράλυση και στα τέσσερα άκρα (τετραπάρεση).

Πρόσφατα χειρουργήθηκαν στον εγκέφαλο από τον διεθνή αναγνωρισμένο Νευροχειρουργό Δρ. Χρήστο Γεωργόπουλο, διευθυντή της Α΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Ο Δρ. Γεωργόπουλος είναι πρωτοπόρος στην ελάχιστα επεμβατική και τραυματική μικροσκοπική και ενδοσκοπική χειρουργική του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και της σπονδυλικής στήλης και η συμβολή του στην Αποκατάσταση και στην ανθρωποκεντρική Ιατρική είναι καθοριστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο γιατρός με τη βοήθεια της τεχνολογίας αιχμής όπως η λειτουργική NTMS χαρτογράφηση του Εγκεφάλου κατάφερε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή αυτών των τριών νέων ανθρώπων, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς κάθε ασθενή και κάθε οικογένεια ότι:

«Ο φόβος μπορεί να ξεπεραστεί με την αλήθεια, τη γνώση και την εμπιστοσύνη! Σήμερα η σύγχρονη Νευροχειρουργική δεν φοβάται πια το Εγκεφαλικό Στέλεχος, το σέβεται.».

Σηκώθηκαν και περπάτησαν αμέσως μετά την επέμβαση

Οι βλάβες -ένας εκτεταμένος όγκος, επενδύμωμα, από την αυχενοπρομηκική συμβολή έως τον πέμπτο αυχενικό σπόνδυλο- και δύο μεικτοί όγκοι, γλοιώματα του Εγκεφαλικού Στελέχους και της αυχενοπρομηκικής συμβολής, αφαιρέθηκαν ριζικά, με συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και ελάχιστα επεμβατικές, ελάχιστα τραυματικές, μέγιστα αποτελεσματικές τεχνικές, τις οποίες ο Δρ. Γεωργόπουλος έχει περιγράψει διεθνώς τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι ασθενείς ξύπνησαν αμέσως μετά το χειρουργείο, χάριν των πλέον προηγμένων αναισθησιολογικών τεχνικών της αναισθησιολόγου Μαρίας Μπούσουλα και κινητοποιήθηκαν σε λίγες ώρες μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε πλήρη εξαίρεση των όγκων, ενώ η νευρολογική τους εικόνα βελτιώθηκε θεαματικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Όσο για τον γιατρό;

«Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για ένα νευροχειρουργό δεν είναι η τεχνική επιτυχία, αλλά η στιγμή που ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την αξιοπρέπειά του, το χαμόγελό του και την πίστη του στη ζωή», εξομολογείται ο Δρ. Χρήστος Γεωργόπουλος.

Η ιστορία αυτών των τριών ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο γιατρός, αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι, όταν η επιστήμη ενώνεται με την ψυχή και την ευθύνη, η ίαση δεν είναι πλέον όνειρο – είναι πραγματικότητα.

Με τη λειτουργική NTMS χαρτογράφηση του Εγκεφάλου και του Νωτιαίου Μυελού, τη χειρουργική ακρίβεια με το μικροσκόπιο και το ενδοσκόπιο και την τεχνολογία αιχμής, ακόμη και οι πιο σύνθετοι όγκοι μπορούν να αφαιρεθούν ριζικά και με ασφάλεια.

Ο ρόλος του νευροχειρουργού στη νέα εποχή υπερβαίνει την τεχνική δεξιότητα: απαιτεί ταπεινότητα, εντιμότητα και πνευματική γαλήνη.

Αρετές που επιτρέπουν τη σωστή κρίση, τη σταθερότητα και το σεβασμό στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής.

Οι διαχρονικές αρχές της ιατρικής δεοντολογίας -ωφελιμότητα, μη βλαπτικότητα, εμπιστευτικότητα και δικαιοσύνη- παραμένουν το ηθικό θεμέλιο κάθε πράξης: «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν».

Όταν η «προστασία» του ασθενούς είναι πρόσχημα και αποποίηση ευθύνης

Ο Δρ. Χρήστος Γεωργόπουλος καταδικάζει φαινόμενα παραπλάνησης που πλήττουν την εμπιστοσύνη των ασθενών:

«Όταν, από άγνοια ή σκοπιμότητα, γίνεται βιοψία αντί ριζικής αφαίρεσης ενός όγκου που μπορεί να αφαιρεθεί, η “προστασία του ασθενούς” είναι πρόσχημα. Αυτό δεν είναι ιατρική πράξη, είναι αποποίηση ευθύνης».

Η ιατρική πρόοδος δεν ανέχεται πια το φόβο, ούτε τη σύγχυση.

Η γνώση, η εμπειρία και η αλήθεια είναι η μόνη πορεία προς την ίαση.

«Το καθήκον μας δεν είναι να αποφεύγουμε το ρίσκο, αλλά να το γνωρίζουμε, να το υπολογίζουμε και να το αντιμετωπίζουμε με σοφία!

Ο φόβος ανήκει στο παρελθόν. Το μέλλον ανήκει στη γνώση, την ακρίβεια και το σεβασμό στον άνθρωπο», τονίζει ο γιατρός.

