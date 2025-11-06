search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 17:23
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

06.11.2025 16:01

Ξέμεινε από παθολόγους η Α’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς στην Αθήνα

06.11.2025 16:01
nosokomeio-gennimatas_0611_1920-1080_new

Χωρίς παθολόγους έμεινε η Α’ παθολογική κλινική του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς! Η κλινική παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις κυρίως σε κυρίως ειδικευόμενους παθολόγους όπως καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), η οποία έχει  στηρίζει τα αιτήματα των γιατρών της.

Παράλληλα, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του υπουργείου Υγείας έχει ενημερωθεί πολλές φορές για τις δραματικές ελλείψεις στην Α’ Παθολογική Κλινική στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αλλά έως τώρα δυστυχώς δεν έχει δώσει λύση.

«Οι συνάδελφοι έχουν αναγκαστεί να εργαστούν με υπέρβαση του πλαφόν των 7 εφημεριών ανά μήνα  για να καλύψουν το πρόγραμμα εφημέρευσης, οι βάρδιες καλύπτονται με μικρότερο αριθμό απ’ ότι ορίζει το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης του νοσοκομείου ενώ η αύξηση των νοσηλευόμενων έχει αυξήσει το φόρτο εργασίας και στο πρωινό ωράριο εργασίας», καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ.

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων παθολογίας (στις 50 από 30 που είναι σήμερα στο νοσοκομείο), να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας για το εφημεριακό σύστημα της 1ης ΥΠε (όπως κατατέθηκαν στις 23/06/2025) και προβλέπουν κατάργηση των καθημερινών πρωινών εφημεριών και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε σκέψη για συγχώνευση κλινικών.

Διαβάστε επίσης:

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με  συστηματικά νοσήματα και άνοια;

Αισθητική Φλεβολογία: Τι προσφέρει στις φλεβικές παθήσεις

Ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Υγεία: 48ωρη στα νοσοκομεία – Κλειστά τα ιδιωτικά εργαστήρια την Παρασκευή (7/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pilos_navagio_0210_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

xrysoxoidis 511- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

AIF conference
ADVERTORIAL

8ο Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον

texas-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα βασανίστηκε και κρατήθηκε αλυσοδεμένη σε αυλή για μήνες «από φίλους που δεν τη συμπαθούσαν πια»

COSMOTE TELEKOM grigoro internet sxoleia 2
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας με δωρεάν γρήγορο ίντερνετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 17:22
pilos_navagio_0210_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

xrysoxoidis 511- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

AIF conference
ADVERTORIAL

8ο Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον

1 / 3