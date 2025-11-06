Ξέμεινε από παθολόγους η Α’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς στην Αθήνα

Χωρίς παθολόγους έμεινε η Α’ παθολογική κλινική του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς! Η κλινική παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις κυρίως σε κυρίως ειδικευόμενους παθολόγους όπως καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), η οποία έχει στηρίζει τα αιτήματα των γιατρών της.

Παράλληλα, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του υπουργείου Υγείας έχει ενημερωθεί πολλές φορές για τις δραματικές ελλείψεις στην Α’ Παθολογική Κλινική στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αλλά έως τώρα δυστυχώς δεν έχει δώσει λύση.

«Οι συνάδελφοι έχουν αναγκαστεί να εργαστούν με υπέρβαση του πλαφόν των 7 εφημεριών ανά μήνα για να καλύψουν το πρόγραμμα εφημέρευσης, οι βάρδιες καλύπτονται με μικρότερο αριθμό απ’ ότι ορίζει το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης του νοσοκομείου ενώ η αύξηση των νοσηλευόμενων έχει αυξήσει το φόρτο εργασίας και στο πρωινό ωράριο εργασίας», καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ.

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων παθολογίας (στις 50 από 30 που είναι σήμερα στο νοσοκομείο), να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας για το εφημεριακό σύστημα της 1ης ΥΠε (όπως κατατέθηκαν στις 23/06/2025) και προβλέπουν κατάργηση των καθημερινών πρωινών εφημεριών και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε σκέψη για συγχώνευση κλινικών.

