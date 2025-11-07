Σε απεργία σήμερα οι εργαστηριακοί γιατροί: Λουκέτο για 24 ώρες σε διαγνωστικά κέντρα και μικροβιολογικά εργαστήρια

Κατεβάζουν ρόλα σήμερα τα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια όλης της χώρας λόγω της απεργίας που κήρυξαν οι εργαστηριακοί γιατροί.

Στο πλευρό τους βρίσκονται και τους συμπαραστέκονται και ιατρικοί σύλλογοι αλλά και επιστημονικές ενώσεις.

Οι λόγοι που οι εργαστηριακοί ιατροί προχώρησαν στην απεργία έχει να κάνει με τον αγώνα που δίνουν για την επιβίωση των ιατρείων αλλά και την κατάργηση του άδικου και εξοντωτικού μηχανισμού του clawback.

Πρόκειται ουσιαστικά για το μέτρο που επιβάλλει στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να επιστρέφουν στο κράτος μεγάλα ποσά, όταν η δαπάνη για τις εξετάσεις των πολιτών που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, υπερβαίνει τους ελλειμματικούς κλειστούς κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η κινητοποίηση των εργαστηριακών γιατρών που περιλαμβάνει 24ωρη απεργία κορυφώνεται το μεσημέρι, με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά, στις 15:30, με κοινή συνέντευξη Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) και της Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδας (ΣΙΔΙΕ) στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην αίθουσα «Ιπποκράτης», όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του ιατρικού κόσμου και οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών τονίζει πως «η κινητοποίηση αυτή αποδεικνύεται πλέον ότι έχει πανιατρικό χαρακτήρα, με κοινό στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος».

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για κατάρρευση του κλάδου, ενώ στο κάλεσμά της προς όλους τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς, υπενθυμίζει τα εξής:

«Οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί αγωνίζονται για την βιωσιμότητα των ιατρείων τους, την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την δίκαιη αποζημίωση των υπηρεσιών τους. Καταδικάζουμε τα άδικα και δυσβάσταχτα μέτρα επιστροφής χρημάτων rebate και clawback, τα οποία: επιβάλλουν αναδρομικές και υπερβολικές επιστροφές χρημάτων από τους ιατρούς, ακυρώνουν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων, και οδηγούν πολλούς επιστήμονες σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματικό μαρασμό».

