Νέα τηλεφωνική γραμμή για ραντεβού και κατ’ οίκον προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς

Μια νέα τηλεφωνική γραμμή για κάθε πολίτη που επιθυμεί να λάβει δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής υγείας και ιατρικής υποστήριξης ακόμα και κατ’ οίκον, ανακοίνωσε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού των Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Πρόκειται για το 1135 όπου οι πολίτες θα μπορούν να καλούν δωρεάν από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, καθημερινά, για να προγραμματίσουν ραντεβού ή να λάβουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες πρόληψης. Μάλιστα από τις αρχές του 2026, θα λειτουργήσει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΔΥ για online ραντεβού, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επισκέψεις των ΚΟΜΥ στις περιοχές τους και να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους για τις προληπτικές εξετάσεις ή τον εμβολιασμό τους.

Σημειώνεται ότι τα ιατρικά κλιμάκια των ΚΟΜΥ επισκέπτονται κατ’ οίκον χρόνιους ασθενείς που είναι κατάκοιτοι μετά από π.χ εγκεφαλικά ή τροχαία ατυχήματα ή άλλες σοβαρές ασθένειες.

Από την πιλοτική έναρξη του προγράμματος, ήδη έχουν εξυπηρετηθεί 5.000 πολίτες σε 180 σημεία και όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες που προσεφέρουν είναι δωρεάν όπως είπαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμοί σε όλη τη χώρα, όπως για τη γρίπη, τον Covid-19, την ιλαρά κλπ.

Σημειώνεται ότι οι ΚΟΜΥ δεν αντικαθιστούν το ΕΚΑΒ και σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών οι πολίτες εξακολουθούν να καλούν αποκλειστικά στο 166, όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τις ΚΟΜΥ ως επανάσταση: «Οι ΚΟΜΥ είναι ο φυσικός σύμμαχος του προγράμματος “Προλαμβάνω”. Είναι μια επανάστασή στο χώρο της υγείας. Τέτοια προγράμματα δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

Το έργο των ΚΟΜΥ

Οι ΚΟΜΥ παρέχουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, υπηρεσίες πρόληψης μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω», καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Παράλληλα, προσφέρουν βοήθεια στη συνταγογράφηση, στη διαχείριση φαρμάκων και στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών υγείας, όπως για παράδειγμα την εγγραφή στο MyHealth App πολιτών (κυρίως ηλικιωμένων) που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι γιατροί των ΚΟΜΥ συμπληρώνουν τον ιατρικό φάκελο του Ασθενούς ενώ μπορούν να παρακολουθούν ασθενείς που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργικές επεμβάσεις, φυσικά μετά από συνεννόηση με τους νοσοκομειακούς γιατρούς που είναι υπεύθυνοι.

Ποιες είναι οι συχνότερες παθήσεις των Ελλήνων

Από τα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουν καταγράφει έως σήμερα προκύπτει ότι οι πιο συχνές περιπτώσεις αφορούν αδιάγνωστους ασθενείς με:

υπέρταση,

υπερχοληστερολαιμία

καρδιαγγειακά νοσήματα

Σακχαρώδη διαβήτη ( διαβητικό πόδι).

Σημαντικό ποσοστό αφορά εμβολιασμούς και παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων.

Οι επαγγελματίες υγείας των ΚΟΜΥ διενεργούν δωρεάν εξετάσεις, όπως έλεγχο χοληστερόλης, σακχάρου, τριγλυκεριδίων, αρτηριακής πίεσης, κορεσμού οξυγόνου και δείκτη μάζας σώματος.

Τηλεϊατρική

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογράμμισε τη σύνδεση των ΚΟΜΥ με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Ήδη 35 νοσοκομεία διαθέτουν σταθμούς τηλεϊατρικής, οπού οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν υπερηχογραφήματα και καρδιογραφήματα, διευκολύνοντας τη γρήγορη διάγνωση και την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών γνωματεύσεων.

Να σημειωθεί ότι στις ΚΟΜΥ απασχολούνται 900 άτομα (γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κλπ) ενώ αναμένεται να ενισχυθεί το προσωπικό με 50 γιατρους ακόμη. Στόχος είναι να επεκταθούν σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία είναι δύσκολη και να καλύψει 500.000 ανθρώπους. Η χρηματοδότηση των ΚΟΜΥ είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ για το πρόγραμμα του 2026 θα ενταχθείς στο ΕΣΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Καρδιακές βαλβίδες και σύγχρονες διακαθετηριακές τεχνικές – Τεχνικές που αλλάζουν τη ζωή, χωρίς χειρουργείο

Πέντε ενδιαφερόμενοι για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ