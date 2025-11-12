search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 20:15

Νέα σύλληψη για τη βόμβα στα Βορίζια – Συνελήφθη ανιψιός του Φανούρη Καργάκη

12.11.2025 20:15
vorizia

Στη σύλληψη 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, καθώς κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 23χρονος φέρεται να έβαλε την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη μια μέρα πριν το μακελειό στα Βορίζια, που αποτέλεσε την αφορμή για την ανταλλαγή πυρών στο χωριό του Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο έχει καταγράψει όχημα το οποίο φτάνει στο σπίτι και ο οδηγός βγάζει τη βόμβα η οποία σκάει μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Ο 23χρονος είναι γιος συλληφθέντα για το μακελειό που ταυτοποιήθηκε στο βίντεο με τα καλάσνικοφ από την ώρα των πυροβολισμών. Σε βάρος του 23χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Συρμός σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
guilfoyle-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Παρακολουθεί το ματς παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους

ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

POLYGON_2511STYP_006_FULL-SIZE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:22
guilfoyle-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Παρακολουθεί το ματς παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους

ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

1 / 3