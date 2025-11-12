Νέα σύλληψη για τη βόμβα στα Βορίζια – Συνελήφθη ανιψιός του Φανούρη Καργάκη

Στη σύλληψη 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, καθώς κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 23χρονος φέρεται να έβαλε την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη μια μέρα πριν το μακελειό στα Βορίζια, που αποτέλεσε την αφορμή για την ανταλλαγή πυρών στο χωριό του Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο έχει καταγράψει όχημα το οποίο φτάνει στο σπίτι και ο οδηγός βγάζει τη βόμβα η οποία σκάει μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Ο 23χρονος είναι γιος συλληφθέντα για το μακελειό που ταυτοποιήθηκε στο βίντεο με τα καλάσνικοφ από την ώρα των πυροβολισμών. Σε βάρος του 23χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Συρμός σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών



