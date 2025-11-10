Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί με 8 νεκρούς – Σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ινδίας (Video)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, με αναφορές να μιλούν για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.

BREAKING: Explosion near Red Fort area in Old Delhi. Explosion near metro station.

Blasts on a day when there has been a major crackdown on terror modules plotting a strike on Delhi.



Details awaited. pic.twitter.com/tELxBP9bBh November 10, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, αλλά η ακριβής αιτία της διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Explosion near Red Fort in Delhi’s Lajpat Rai Market, several vehicles caught fire, and many shop windows were shattered! pic.twitter.com/6g74aA3xt9 — محمد سلمان ‏فارسی (@AlFarsi1201) November 10, 2025

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτουκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

