10.11.2025 16:19

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

10.11.2025 16:19
shutdown-usa

Πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, τέταρτη συναπτή ημέρα που οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 1.000, καθώς η στάση πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος συνεχίζεται και η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκαλεί χάος στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightaware, μέχρι τις 8:30 πρωί, ανατολική ώρα ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδας), περισσότερες από 1.550 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 1.400 είχαν καθυστερήσει σήμερα μετά από 2.950 πτήσεις που ακυρώθηκαν και σχεδόν 10.800 καθυστέρησαν χθες Κυριακή, χειρότερη ημέρα για προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.

Μια χειμερινή καταιγίδα στο Σικάγο διατάραξε επίσης τις αερομεταφορές. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε αργά χθες Κυριακή ότι ανέστειλε πτήσεις γενικής αεροπορίας σε 12 αεροδρόμια με προβλήματα προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η FAA έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ για να φτάσουν το 6% αύριο Τρίτη και στη συνέχεια να φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Tο μεγαλύτερο shutdown σε χρονική διάρκεια

Η δημοσιονομική παράλυση (shutdown) έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 40 ημέρες – χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών με αντικείμενο τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, καθώς η κάθε πλευρά επιρρίπτει στην άλλη την ευθύνη για την ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες σε όλη τη χώρα.

