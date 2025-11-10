search
ΚΟΣΜΟΣ

10.11.2025 14:48

Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί – Μόλις 21 μέρες έμεινε στη φυλακή

sarkozy_new_123

Μόλις 21 μέρες έμεινε στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καθώς το Εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημα το αίτημα της εισαγγελίας για αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του Σαρκοζί εν αναμονή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, από το τότε λιβυκό καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί κρατείται στις φυλακές La Santé στο Παρίσι από τις 21 Οκτωβρίου. Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», είχε δηλώσει νωρίτερα ο ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να αποφυλακιστεί βάσει του άρθρου 144 του γαλλικού ποινικού κώδικα:  η αποφυλάκιση θα πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα εν αναμονή της έφεσης, ενώ η κράτηση παραμένει η εξαίρεση (για παράδειγμα για όσους θεωρούνται επικίνδυνοι ή κινδυνεύουν να διαφύγουν σε άλλη χώρα ή για την προστασία αποδεικτικών στοιχείων ή την αποτροπή πίεσης σε μάρτυρες). 

Ο ίδιος ο Σαρκοζί δήλωσε κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης». «Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

