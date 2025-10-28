Ινδία: Οι αρχές πραγματοποίησαν πείραμα σποράς νεφών για τον καθαρισμό των ρύπων στο Νέο Δελχί

Οι ινδικές αρχές την Τρίτη διεξήγαγαν ένα πείραμα σποράς νεφών πάνω από το αποπνικτικό Νέο Δελχί, σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν βροχή και να καθαρίσουν τον τοξικό αέρα της πόλης, ο οποίος έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ένα αεροσκάφος ψέκασε χημικές ουσίες πάνω από ορισμένες περιοχές της ινδικής πρωτεύουσας για να ενθαρρύνει τη βροχή και να απομακρύνει τους ρύπους από τον αέρα, ο οποίος παρέμενε στην κατηγορία «πολύ κακή» σύμφωνα με τους δείκτες ποιότητας του αέρα.

Η σπορά νεφών -μια μέθοδος τροποποίησης του καιρού που απελευθερώνει χημικές ουσίες στα σύννεφα για να προκαλέσει βροχή- έχει χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία, όπως οι δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν και οι ειδικοί λένε ότι η αποτελεσματικότητά της παραμένει αμφίβολη.

Ο υπουργός του Δελχί, Μαντζίντερ Σινγκ Σίρσα, δήλωσε ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κανπούρ και ότι προγραμματίζονται περισσότερες τις επόμενες ημέρες. Είπε επίσης ότι οι αρχές ανέμεναν σύντομες βροχοπτώσεις σε ορισμένα τμήματα της πόλης μέσα στις επόμενες ώρες.

Το Νέο Δελχί και η ευρύτερη περιοχή του, όπου κατοικούν πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι, κατατάσσονται συχνά ανάμεσα στις πιο μολυσμένες περιοχές του κόσμου. Η Ινδία έχει έξι από τις δέκα πιο μολυσμένες πόλεις παγκοσμίως, ενώ το Νέο Δελχί είναι η πιο μολυσμένη πρωτεύουσα, σύμφωνα με έκθεση της ελβετικής βάσης δεδομένων παρακολούθησης ποιότητας αέρα IQAir νωρίτερα φέτος.

Η ποιότητα του αέρα στο Νέο Δελχί επιδεινώνεται κάθε χειμώνα, καθώς οι αγρότες καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών στις γειτονικές πολιτείες και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες παγιδεύουν τον καπνό, ο οποίος αναμειγνύεται με τις εκπομπές από οχήματα και βιομηχανίες. Τα επίπεδα ρύπανσης συχνά φτάνουν σε τιμές 20 φορές υψηλότερες από το ασφαλές όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι αρχές έχουν επιβάλει απαγορεύσεις σε οικοδομικές εργασίες, έχουν περιορίσει τη χρήση πετρελαιοκινητήρων και έχουν αναπτύξει υδροβόλα και «όπλα κατά του νέφους» για να περιορίσουν τη θολούρα. Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη λύση που θα μειώσει δραστικά την ίδια τη ρύπανση, αντί για μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αφού έχει ήδη πλήξει την περιοχή.

Ο Κρίσνα Ατσούτα Ράο, καθηγητής στο Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Ινδικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Νέου Δελχί, δήλωσε ότι η σπορά νεφών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι αναποτελεσματική, επειδή μπορεί να διασκορπίσει τους ρύπους μόνο για λίγες ημέρες, μετά τις οποίες η ποιότητα του αέρα επανέρχεται στα ίδια επίπεδα.

Αντί γι’ αυτό, ο Ράο είπε ότι η εφαρμογή αυστηρών νόμων που θα μειώσουν τις εκπομπές από όλες τις πηγές -συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών, της κυκλοφορίας και των κατασκευών- είναι ο μόνος τρόπος να καθαρίσει ο αέρας στην Ινδία.

«Η σπορά νεφών δεν είναι πραγματικά θεραπεία (για τη ρύπανση). Ο κύριος σκοπός φαίνεται να είναι να δείξουν στους πολίτες ότι γίνεται κάτι», είπε.

