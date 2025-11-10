Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Mega, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν πως πέρα από τα βουνά που ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα ορεινά μέρη, ειδικά η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης ώστε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, οι Αρχές θεωρούν πως τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος τα έχει κρύψει άτομο που ήδη κατηγορείται για τη συμπλοκή ή ακόμα και μία γυναίκα.

Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης την Παρασκευή 31/10, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό.

Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές πιστεύουν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και πως η επίσκεψη Καργάκη στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως την βόμβα της έφτιαξε ένας συγκρατούμενος των μελών της οικογένειας του Καργάκη ο οποίος ήξερε από εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται πως έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης μέχρι στιγμής.

Οι σχέσεις των δύο οικογενειών

Από τη μία τα όπλα και από την άλλη το «λάδι» και τα κουφέτα. Οι δύο οικογένειες της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης μισιούνται είναι ωστόσο και συγγενείς.

«Έγινε μία σημαντική … (κουμπαριά) για να σταματήσουν οι διαμάχες και όλα αυτά και πάλι τα ίδια ξεκινήσανε, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε αυτά. Αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Όταν δεν σέβεσαι την συντεκνία που είναι το πιο ιερό πράγμα που υπάρχει… Και με τον Μ. μου κάνανε παρέα ένα διάστημα μετά πάλι. Πάντα αυτοί κάνανε την αρχή. Τώρα το τι λένε δεν μας απασχολεί. Εμείς ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Πόσους σασμούς, πόσες φορές και πάντα την αρχή την κάνουν αυτοί», λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Δύο βαφτίσεις και ένας γάμος έχουν γίνει μεταξύ των δύο οικογενειών. Φωτογραφίες εμφανίζουν μαζί μέλη των δύο οικογενειών σε χαλαρές, καθημερινές στιγμές.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: «Μας πέταξαν νερά, μας έβρισαν γελώντας» – Ομοφοβική επίθεση κατά των ιδρυτριών του Orlando LGBT+

Ξανά ισόβια για τους δύο Ρουμάνους που δολοφόνησαν τον Μένη Κουμανταρέα

WWF Ελλάς: Πάνω από 500.000 στρέμματα στάχτη – Το 2025 στις πέντε χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας