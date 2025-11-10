search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 19:36

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

10.11.2025 19:36
vorizia-2222-1

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Mega, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν πως πέρα από τα βουνά που ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα ορεινά μέρη, ειδικά η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης ώστε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, οι Αρχές θεωρούν πως τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος τα έχει κρύψει άτομο που ήδη κατηγορείται για τη συμπλοκή ή ακόμα και μία γυναίκα.

Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης την Παρασκευή 31/10, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό.

Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές πιστεύουν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και πως η επίσκεψη Καργάκη στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως την βόμβα της έφτιαξε ένας συγκρατούμενος των μελών της οικογένειας του Καργάκη ο οποίος ήξερε από εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται πως έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης μέχρι στιγμής.

Οι σχέσεις των δύο οικογενειών

Από τη μία τα όπλα και από την άλλη το «λάδι» και τα κουφέτα. Οι δύο οικογένειες της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης μισιούνται είναι ωστόσο και συγγενείς.

«Έγινε μία σημαντική … (κουμπαριά) για να σταματήσουν οι διαμάχες και όλα αυτά και πάλι τα ίδια ξεκινήσανε, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε αυτά. Αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Όταν δεν σέβεσαι την συντεκνία που είναι το πιο ιερό πράγμα που υπάρχει… Και με τον Μ. μου κάνανε παρέα ένα διάστημα μετά πάλι. Πάντα αυτοί κάνανε την αρχή. Τώρα το τι λένε δεν μας απασχολεί. Εμείς ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Πόσους σασμούς, πόσες φορές και πάντα την αρχή την κάνουν αυτοί», λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Δύο βαφτίσεις και ένας γάμος έχουν γίνει μεταξύ των δύο οικογενειών. Φωτογραφίες εμφανίζουν μαζί μέλη των δύο οικογενειών σε χαλαρές, καθημερινές στιγμές.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: «Μας πέταξαν νερά, μας έβρισαν γελώντας» – Ομοφοβική επίθεση κατά των ιδρυτριών του Orlando LGBT+

Ξανά ισόβια για τους δύο Ρουμάνους που δολοφόνησαν τον Μένη Κουμανταρέα

WWF Ελλάς: Πάνω από 500.000 στρέμματα στάχτη – Το 2025 στις πέντε χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarkozy new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και μόνο αυτό μπορεί να τη διαδεχτεί

oyggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:01
sarkozy new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και μόνο αυτό μπορεί να τη διαδεχτεί

oyggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

1 / 3