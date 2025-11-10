Ξανά ισόβια για τους δύο Ρουμάνους που δολοφόνησαν τον Μένη Κουμανταρέα

Επιστρέφουν στη φυλακή προκειμένου να εκτίσουν την ποινή των ισοβίων οι δύο Ρουμάνοι που καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, υπήκοοι Ρουμανίας, κρίθηκαν ένοχοι για την άγρια δολοφονία του συγγραφέα στις 6 Δεκέμβριου 2014, στο σπίτι του θύματος στην Κυψέλη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν το 2016 σε ισόβια κάθειρξη.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έκρινε το 2021 την υπόθεση, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στους δύο αλλοδαπούς, επιβάλλοντας στον καθένα συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών.

Μετά την αναίρεση του ανωτάτου δικαστηρίου η δίκη στο Εφετείο επαναλήφθηκε με τους δικαστές και τους ενόρκους αυτή τη φορά να μην κάνουν δεκτά τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών. Έτσι, στους δύο Ρουμάνους επιβλήθηκε η ποινή των ισοβίων όπως και πρωτόδικα για ανθρωποκτονία με πρόθεση συν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για απόπειρα ληστείας. Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς των κατηγορουμένων αλλά και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Ο Μένης Κουμανταρέας είχε βρεθεί νεκρός στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματός του στην οδό Ζακύνθου στην Κυψέλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Δεκεμβρίου 2014. Ο 83χρονος συγγραφέας ζούσε μόνος του. Με έναν εκ των κατηγορουμένων είχε επαφές και τον βοηθούσε οικονομικά.

Το μοιραίο βράδυ το θύμα συναντήθηκε με τους δύο κατηγορούμενους και σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας του ζήτησαν χρήματα, διαπληκτίστηκαν έντονα μαζί του και τον χτύπησαν ενώ οι ιατροδικαστές εντόπισαν στην σορό του και ίχνη στραγγαλισμού.

