Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας: Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ισχυρή ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας(10/11) το κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και οχήματα. Το φαινόμενο διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο οι ριπές ανέμου ήταν ιδιαίτερα έντονες.
Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δυνατοί άνεμοι έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων, ενώ κομμάτια γυαλιού σκορπίστηκαν στους δρόμους.
Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.
Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν νέες κλήσεις.
Διαβάστε επίσης
Μεγάλα προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία – Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στην εθνική Καλάματας-Τρίπολης (videos)
Αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα συνθηματικά της σπείρας με τον youtuber ιερέα που διακινούσε ναρκωτικά – Τα «μακαρόνια» και η… «γλάστρα»
WWF Ελλάς: Πάνω από 500.000 στρέμματα στάχτη – Το 2025 στις πέντε χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.