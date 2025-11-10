search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 18:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 16:32

Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας: Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα

10.11.2025 16:32
c2bb893da6ffd4e2093cf2962022f1ac

Ισχυρή ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας(10/11) το κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και οχήματα. Το φαινόμενο διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο οι ριπές ανέμου ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δυνατοί άνεμοι έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων, ενώ κομμάτια γυαλιού σκορπίστηκαν στους δρόμους.

Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν νέες κλήσεις.

Διαβάστε επίσης

Μεγάλα προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία – Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στην εθνική Καλάματας-Τρίπολης (videos)

Αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα συνθηματικά της σπείρας με τον youtuber ιερέα που διακινούσε ναρκωτικά – Τα «μακαρόνια» και η… «γλάστρα»

WWF Ελλάς: Πάνω από 500.000 στρέμματα στάχτη – Το 2025 στις πέντε χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

al sharaa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας σε τετ α τετ με Τραμπ στον Λευκό Οίκο

georgiadis papathanasis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ

Untitled-design-1-2
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Ένα τολμηρό αφήγημα για την ήττα του νοήματος της αριστεράς

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Τον εκτέλεσαν πριν βάλουν φωτιά στο αμάξι – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 18:12
PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

al sharaa
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας σε τετ α τετ με Τραμπ στον Λευκό Οίκο

georgiadis papathanasis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ

1 / 3