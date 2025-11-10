search
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 13:11

Βορίζια: Προφυλακιστέα τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη – Με αλεξίσφαιρα γιλέκα στα δικαστήρια (Photos)

10.11.2025 13:11
borizia-kargakis_0

Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι τον απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια, όπως του 48χρονου συγγενή του, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Και μόνο από το γεγονός της σύντομης παραμονής των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, o 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν. Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη. Νωρίτερα, τόσο ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, όσο και ο 48χρονος συγγενής του, οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα φορούν και οι αστυνομικοί που τους συνοδεύουν, ενώ η μεταφορά τους έγινε από την πίσω πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, από την Πλατεία Δασκαλογιάννη. Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού.

