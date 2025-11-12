Μετρό: Συρμός σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς

Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 12/11, οι επιβάτες του μετρό, με συρμό να σταματά στο σταθμό Μοναστηράκι, επειδή έβγαζε καπνούς.

Άμεσα, όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν από το συρμό και κινήθηκαν προς τις σκάλες για να ανέβουν στην αποβάθρα του σταθμού.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για το συμβάν, και αν τελικά υπήρξε κάποια βλάβη που έκανε τον συρμό να… «καπνίζει».

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, δεκάδες προσαγωγές

Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών