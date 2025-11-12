search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:28
ΕΛΛΑΔΑ

12.11.2025 20:08

Μετρό: Συρμός σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς

12.11.2025 20:08
metro_oasa_0909_1920-1080_new

Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 12/11, οι επιβάτες του μετρό, με συρμό να σταματά στο σταθμό Μοναστηράκι, επειδή έβγαζε καπνούς.

Άμεσα, όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν από το συρμό και κινήθηκαν προς τις σκάλες για να ανέβουν στην αποβάθρα του σταθμού.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για το συμβάν, και αν τελικά υπήρξε κάποια βλάβη που έκανε τον συρμό να… «καπνίζει».

guilfoyle-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους – Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις

ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

POLYGON_2511STYP_006_FULL-SIZE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

