Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, δεκάδες προσαγωγές

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τοπικό μέσο Epilogestv, μετανάστες που διαμένουν στη δομή, έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το serres24.gr που επικαλείται μαρτυρία πολίτη, μιλά επίσης για επεισόδιο εντός της δομής, κατά το οποίο ορισμένοι μετανάστες προκάλεσαν φθορές στην περίφραξη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να σταματήσουν όσους προσπάθησαν να ξεφύγουν από τη δομή. Η αστυνομία, προχώρησε σε τουλάχιστον 29 προσαγωγές.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από… δάγκωμα κατά τη διάρκεια προσαγωγής.

