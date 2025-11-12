search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 19:08

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, δεκάδες προσαγωγές

12.11.2025 19:08
metanastes_new_123

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τοπικό μέσο Epilogestv, μετανάστες που διαμένουν στη δομή, έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το serres24.gr που επικαλείται μαρτυρία πολίτη, μιλά επίσης για επεισόδιο εντός της δομής, κατά το οποίο ορισμένοι μετανάστες προκάλεσαν φθορές στην περίφραξη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να σταματήσουν όσους προσπάθησαν να ξεφύγουν από τη δομή. Η αστυνομία, προχώρησε σε τουλάχιστον 29 προσαγωγές.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από… δάγκωμα κατά τη διάρκεια προσαγωγής. 

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών

Telegraph για Νόβακ Τζόκοβιτς: Aπό ήρωας της Σερβίας, persona non grata – Το παρασκήνιο πίσω από την μετακόμισή του στην Αθήνα

Κακοποιούσε το βρέφος της, το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

POLYGON_2511STYP_006_FULL-SIZE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ηλιακές καταιγίδες κάνουν ορατό το πολύχρωμο βόρειο σέλας σε απροσδόκητα μέρη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:08
ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

1 / 3