Καταγγελία για βίαιη σύλληψη μαθητή στα Εξάρχεια: Του έβαλαν χειροπέδες πισθάγκωνα και τον κράτησαν στο τμήμα όλο το βράδυ

Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών για βίαιη σύλληψη 13χρονου μαθητή στα Εξάρχεια.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου έξω από σχολείο, που τελούσε υπό κατάληψη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ο μαθητής βρισκόταν έξω από το σχολείο, όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες πισθάγκωνα.

Το παιδί έμεινε υπό κράτηση όλο το βράδυ, με τους αστυνομικούς να τον ανακρίνουν χωρίς παρουσία των γονιών του ή δικηγόρου.

Μάλιστα, του άσκησαν πίεση να «δώσει τους συνεργούς του», «να υπογράψει ένα χαρτί που δεν διάβασε» και άνοιξαν το κινητό του χωρίς τη συγκατάθεση του.

Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαιώνει ότι το παιδί κρατήθηκε στο τμήμα μέχρι το πρωί τη επόμενης ημέρας. «Βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ έλαβαν σήμα από το κέντρο, αναφορικά με άτομα τα οποία προκαλούσαν φθορές σε πλαϊνή πόρτα του 46ου Γυμνασίου Αθηνών. Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν 13χρονο ως μέλος της ομάδας που προκάλεσε τις φθορές και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία. Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στη συγκεκριμένη πόρτα. Σε παρακείμενο σημείο περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε λοστός, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές περιοίκων χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας. Ο 13χρονος πρωινές ώρες της 6-11-2025 αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών».

