30.10.2025 09:29

Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς, κουτοπονηριάς και κακίας» (Video)

30.10.2025 09:29
lazopoulos-liagkas-new

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επανήλθε στους δέκτες μας με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Σε ένα από τα βίντεο που προβλήθηκαν στην εκπομπή, ο παρουσιαστής σχολίασε την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στον Σταύρο Μπαλάσκα όταν εκείνος αποκάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη «ανόητο», επισημαίνοντάς του ότι είναι μια λέξη «βαριά».

«Όχι, έχει δίκιο ο Γιώργος. Είναι βαριά η λέξη. Γιώργο, βρες την ελαφριά εσύ», σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος, προβάλλοντας αμέσως μετά το απόσπασμα όπου ο Γιώργος Λιάγκας χρησιμοποίησε τη λέξη «βλαξ».

«Ο “βλαξ” είναι πιο ελαφριά λέξη από τον “ανόητο”; Νεύρα, νεύρα, νεύρα, κι ύστερα ήρθε και το χειρότερο» τόνισε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο που ο παρουσιαστής προσέγγισε το θέμα της Δέσποινας Βανδή και της μεταφοράς της με περιπολικό.

«Αυτός ο Μπισμπίκης είναι Αριστερός, πήγε στον Ρούτσι. Αυτή υποτίθεται δεν είναι Αριστερή, αλλά πρέπει κι αυτή να πάρει το μάθημά της: ποιους θα ερωτεύεται. Το καταλάβαμε το αφήγημα; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, στις τρεις νότες».

