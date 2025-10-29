search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 02:31
29.10.2025 23:31

«Φιτ» στα 83 του ο Χάρισον Φορντ: Κάνει ποδηλασία διανύοντας χιλιόμετρα -«Είναι απίστευτα γυμνασμένος»

29.10.2025 23:31
harrison ford 55- new

Τεράστιες αποστάσεις κάνει με το ποδήλατό του ο 83χρονος σταρ του Χόλιγουντ Χάρισον Φορντ.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον… Ιντιάνα Τζόουνς να κάνει ποδήλατο κατά μήκος της ακτογραμμής του Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός φορούσε, φυσικά, πλήρη εξοπλισμό ποδηλασίας στη διάρκεια της διαδρομής μήκους 24 χιλιομέτρων από το Μπρεντγουντ ως το Μαλιμπού: μαύρο κράνος, γυαλιά ποδηλασίας, κόκκινα γάντια, σορτς συμπίεσης και ένα ειδικό σακίδιο με νερό.

Ο Χάρισον Φορντ βέβαια, είναι γνωστός λάτρης της αδρεναλίνης ακόμη και στα προχωρημένα του χρόνια – παρά το αεροπορικό δυστύχημα που είχε τον Μάρτιο του 2015 με το μικρό του αεροπλάνο, όπου έσπασε τον δεξιό αστράγαλο και τη λεκάνη του.



«Ο Χάρισον είναι ένας άνθρωπος – τέρας, ένα πολύ ευγενικό τέρας»

Μάλιστα, ο Μαντς Μίκελσεν, που συμπρωταγωνίστησε με τον Χάρισον Φορντ στην ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του πεπρωμένου» το 2023, είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter πως ο ηθοποιός είναι ένας «απίστευτα γυμνασμένος άνδρας».

«Θυμάμαι την πρώτη μέρα γυρισμάτων – ήταν νυχτερινό γύρισμα, τελειώσαμε στις 5 το πρωί – και μετά αυτό πήρε το mountain bike του και έκανε ποδήλατο για 50 χιλιόμετρα. Ο Χάρισον είναι ένας άνθρωπος – τέρας, ένα πολύ ευγενικό τέρας».



Και ο ίδιος ο Φορντ όμως είχε μιλήσει για την αγάπη του για το ποδήλατο στο παρελθόν και συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στην Έλεν ντε Τζένερις το 2020. «Όχι, δεν κάνω εξαντλητική γυμναστική. Απλώς κάνω λίγη άσκηση» είπε τότε, προσθέτοντας: «Κάνω ποδήλατο και παίζω τένις».

