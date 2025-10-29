Ο Αργυρός πήγε σε πρωινή εκπομπή της Αυστραλίας και δοκίμασε σουβλάκι από… καγκουρό (video)

O Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται στην Αυστραλία για συναυλίες μαζί με την Κλαυδία και η παρουσία του εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη.

Οχι μόνο από τους ομογενείς, αλλά και από τους ίδιους τους Αυστραλούς καθώς η πιο διάσημη πρωινή εκπομπή της χώρας, το Sunrise, τον είχε καλεσμένο μαζί με τον πιο διάσημο ίσως Ελληνα της χώρας, τον σεφ Τζορτζ Καλομπάρη.

Ο Αργυρός μιλούσε για τις συναυλίες του στην Αυστραλία ενώ ο Καλομπάρης έφτιαχνε -τι άλλο;- σουβλάκι στην εκπομπή.

Μόνο που αυτό το σουβλάκι ήταν λίγο διαφορετικό. Στην Αυστραλία η πλειοψηφία φτιάχνει τα σουβλάκια με αρνίσιο κρέας (το χοιρινό σπάνια είναι καλής ποιότητας στη χώρα), όμως ο Αργυρός δεν θα δοκίμαζε αυτό αυτό το κρέας. Αντί αρνιού, το κρέας θα ήταν από… καγκουρό.

Το καγκουρό πωλείται κανονικά στα σούπερ μάρκετ και αποτελεί τρόφιμο των Αυστραλών, κάτι που μπορεί να σόκαρε αρχικά τον Αργυρό, ωστόσο στο τέλος δοκίμασε και… πέρασε το τεστ που του έβαλαν οι παρουσιαστές. Ενθουσιάστηκε μάλιστα από το ψήσιμο του Καλομπάρη όπως φαίνεται στο τέλος.

Διαβάστε επίσης:

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά – Τα σχόλια στο «Χ»

Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς, να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί και άλλα ακροδεξιά σε τηλεοπτική εκπομπή (Video)

Ξανά στο OPEN ο cool μελισσοκόμος – Την είπε με το γάντι στη Μίνα Καραμήτρου (Video)