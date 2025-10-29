Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο η Παρασκευή Κερασιώτη, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM.
«Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο», έγραψε χαρακτηριστικά το μοντέλο και δημοσίευσε μια φωτογραφία με το μωρό της.
Η Παρασκευή Κερασιώτη είναι σε σχέση με το μοντέλο Κωνσταντίνο Ανδρώνη.
Διαβάστε επίσης
Ο Αργυρός πήγε σε πρωινή εκπομπή της Αυστραλίας και δοκίμασε σουβλάκι από… καγκουρό (video)
Νικόλ Κίντμαν: «Έλαμψε» στο Vogue World 2025 – Η εντυπωσιακή εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα (Videos)
«Τρελός» για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Είναι η τέλεια γυναίκα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.