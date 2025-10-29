search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 22:24
LIFESTYLE

29.10.2025 19:39

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

29.10.2025 19:39
Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο η Παρασκευή Κερασιώτη, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM.

«Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο», έγραψε χαρακτηριστικά το μοντέλο και δημοσίευσε μια φωτογραφία με το μωρό της. 

Η Παρασκευή Κερασιώτη είναι σε σχέση με το μοντέλο Κωνσταντίνο Ανδρώνη

