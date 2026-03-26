ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:18
26.03.2026 12:35

3 τρόποι για να ζήσετε την πολυτέλεια στο Άμστερνταμ σαν VIP

Το Άμστερνταμ δεν είναι συνήθως συνδεδεμένο στο μυαλό μας με την έννοια της πολυτέλειας, αλλά με πιο… χαλαρωτικές καταστάσεις.

Για όσους όμως θέλουν και – κυρίως- μπορούν η πιο αγαπημένη πόλη της Ολλανδίας μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα πολυτελές ταξίδι.

Ακολουθούν 3 τρόποι για να το απολαύσετε σαν… μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Κοιμηθείτε σε ένα Παλάτι του 17ου αιώνα

Βέβαια, πρόκειται για το παλιό Δικαστικό Μέγαρο και όχι για ένα βασιλικό παλάτι. Όμως το νέο Rosewood Amsterdam σίγουρα δίνει την αίσθηση ανακτόρου. Χρειάστηκαν 10 χρόνια και περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια για να μεταμορφωθεί το τεράστιο δικαστήριο στο ιστορικό κανάλι Prinsengracht σε ένα μοντέρνο, αναβαθμισμένο ξενοδοχείο που αυτοπροβάλλεται ως πολυτέλεια «έξι αστέρων».

Ενώ τα τυπικά δωμάτια και οι σουίτες είναι πραγματικά εντυπωσιακά, η απόλυτη διανυκτέρευση είναι ένα Rosewood «House» — πέντε μίνι επαύλεις γεμάτες αντίκες και αυθεντικά έργα τέχνης που εκτείνονται έως και 176 τετραγωνικά μέτρα. Κάθε σπίτι διαθέτει προσωπικό μπάτλερ, καθαριότητα δύο φορές την ημέρα και ιδιωτική παραλαβή και αποβίβαση στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου του Άμστερνταμ.

Prinsengracht House / Photo: Rosewood Amsterdam

Ακόμα κι αν δεν διαμένετε στο Rosewood, το οίκημα επιβάλλει μια επίσκεψη για να περιηγηθείτε στη σειρά μοντέρνας τέχνης σε όλο το ισόγειο, να κακομάθετε τον εαυτό σας με ένα από τα «Lost Remedies» της ολλανδικής ευεξίας στο Asaya Spa, ή να προσφέρετε στον εαυτό σας μοντέρνα ολλανδική κουζίνα στο Eeuwen.

Asaya Spa / Photo: Rosewood Amsterdam

Φάτε στον «παράδεισο» των αστεριών Michelin

Σε μια πόλη με περισσότερα από 30 εστιατόρια με αστέρι Michelin και περισσότερες από 100 συστάσεις Michelin συνολικά, είναι συχνά δύσκολο να επιλέξετε πού θα φάτε οποιοδήποτε δεδομένο βράδυ.

Για ένα εξαιρετικά κομψό βράδυ, κατευθυνθείτε στο Hotel de l’Europe, ένα πανέμορφο κτίριο του 1896 με τον καλύτερο αναβαθμισμένο συνδυασμό κρασιού και φαγητού στην πόλη.

Hotel de l’Europe

Στο Freddy’s Bar, τα κοκτέιλ-υπογραφή όπως το Flower Market και το Between the Red Light έχουν ονομαστεί (και εμπνευστεί) από ορόσημα του Άμστερνταμ.

Freddy’s Bar / Photo: Instagram

Και έπειτα εντρυφήστε στο εποχιακό μενού του σεφ (με συνοδεία κρασιού) στο Restaurant Flore.

Restaurant Flore

Ένα θερμοκήπιο 100 ετών παρέχει έναν ενδιαφέροντα χώρο για το De Kas, ένα ρομαντικό εστιατόριο στο πάρκο Frankendael που έχει κερδίσει τόσο κόκκινο όσο και πράσινο αστέρι Michelin. Με συστατικά που καλλιεργούνται στον δικό τους εκτεταμένο κήπο και σε κοντινές ολλανδικές φάρμες, το σύνθημά τους είναι: «Συγκομιδή το πρωί, στο πιάτο σας το απόγευμα». Οι επιλογές κυμαίνονται από μεσημεριανό γεύμα τριών πιάτων έως μενού δείπνου έξι πιάτων.

De Kas / Photo: Instagram

Το περιπετειώδες φαγητό αποκτά μια εντελώς νέα σημασία στο Vuurtoreneiland, ένα εστιατόριο σε ένα απομακρυσμένο, ακατοίκητο νησί στα ανατολικά περίχωρα του Άμστερνταμ. Η γαστρονομική εμπειρία πέντε ωρών ξεκινά με μια βόλτα με σκάφος από τα Eastern Docklands που διαρκεί 45-60 λεπτά. Το δείπνο σερβίρεται σε ένα θερμοκήπιο κατά τη διάρκεια των θερμότερων μηνών, ή μέσα σε ένα παλιό πέτρινο φρούριο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εκτεινόμενη σε τρεις ώρες, η χαλαρή γαστρονομική εμπειρία περιστρέφεται γύρω από εποχιακές λιχουδιές.

Vuurtoreneiland / Photo: Instagram

Ιδιωτικές περιηγήσεις και διαμάντια

Με περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως — η πλειοψηφία κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά πολυσύχναστων καλοκαιρινών μηνών — το Άμστερνταμ μπορεί να δίνει την αίσθηση του συνωστισμού κατά περιόδους. Υπάρχουν όμως τρόποι να ξεφύγετε από τα πλήθη.

Αρκετές εταιρείες ειδικεύονται σε ιδιωτικές περιηγήσεις με σκάφος με καπετάνιο για να εξερευνήσετε τα ιστορικά κανάλια. Για παράδειγμα, η Rederij de Wester προσφέρει κρουαζιέρες για το πολύ έξι άτομα σε ένα κομψό, ξύλινο σκάφος τύπου saloon. Η εμπειρία των 90 λεπτών περιλαμβάνει μια πιατέλα αλλαντικών με δημοφιλή ολλανδικά σνακ, μια επιλογή από κρασιά, μπίρες και ολλανδικό τζιν jenever, καθώς και έναν ιδιωτικό καπετάνιο που αφηγείται ιστορίες του παλιού Άμστερνταμ.

Η Boat Boys προσφέρει επίσης σύντομες ιδιωτικές εκδρομές στα κανάλια με τον δικό σας καπετάνιο, αλλά μπορεί επίσης να οργανώσει κρουαζιέρες για πρωινό, μεσημεριανό ή δείπνο και μια ρομαντική κρουαζιέρα με σαμπάνια της επιλογής σας.

Είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγετε τα πλήθη στα μουσεία, αλλά υπάρχουν τρόποι να αναβαθμίσετε την επίσκεψή σας. Η τοπική Snurk Travel είναι μία από τις αρκετές εταιρείες που προσφέρουν ιδιωτικές περιηγήσεις στο Μουσείο Βαν Γκογκ και στο Μουσείο Stedelijk με ειδικούς τέχνης ή ιστορικούς. Εν τω μεταξύ, αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν είσοδο χωρίς αναμονή στην ουρά για το Rijksmuseum.

Ή ίσως θα θέλατε να αγοράσετε το δικό σας αριστούργημα. Η Tertius Gallery στο κανάλι Prinsengracht πουλάει πίνακες των Jan Beerstraten, Frans Jacobus van den Blijk, Simon van der Does και άλλων Παλαιών Ολλανδών Δασκάλων. Ιδιωτική προβολή μόνο κατόπιν ραντεβού.

Το Άμστερνταμ φημίζεται επίσης για τους πολύτιμους λίθους. Η εμπειρία Diamond Polishing στο περίφημο House of Gassan αναδεικνύει τη διαδικασία μετατροπής μιας ακατέργαστης πέτρας σε γυαλισμένο διαμάντι. Η τρίωρη περιήγηση καταλήγει με σαμπάνια και το δικό σας διαμάντι που μπορεί να τοποθετηθεί σε δαχτυλίδι ή κολιέ, συν μια ευκαιρία να περιηγηθείτε και να αγοράσετε περισσότερους θησαυρούς (όπως μεταχειρισμένα κλασικά ρολόγια πολυτελείας) στον εκθεσιακό χώρο της Gassan.

Εάν το τυρί είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός σας, κατευθυνθείτε στο De Kaaskamer. Αυτό το εξειδικευμένο κατάστημα γκουρμέ εδεσμάτων και ντελικατέσεν στην εμπορική γειτονιά De 9 Straatjes διαθέτει περισσότερες από 400 ποικιλίες τυριών από την Ολλανδία και όλο τον κόσμο.

De Kaaskamer / Photo: Instagram

Aν φυσικά προτιμάτε τα πιο… παραδοσιακά «καλούδια» που έχει να προσφέρει το Άμστερνταμ, μπορείτε πάντα να αράξετε στα ων ουκ έστιν αριθμός καφέ με… ενισχυμένα με κάνναβη προϊόντα.

