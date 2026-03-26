Δεν φεύγουν απλώς οι Έλληνες – Αλλάζει ο τρόπος που αποφασίζουν πού θα ζήσουν

Για χρόνια στην Ελλάδα είχαμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Η κρίση έδιωξε τους νέους. Ήταν μια πληγή που την είδαμε, την ονομάσαμε brain drain και προσπαθήσαμε να τη θεραπεύσουμε.

Ήταν κάτι ορατό, με αριθμούς και ιστορίες, με ανθρώπους που έφευγαν γιατί δεν είχαν επιλογή. Σήμερα όμως συμβαίνει κάτι πιο δύσκολο να το εντοπίσεις.

Δεν έχει την ένταση της κρίσης, δεν γεμίζει τίτλους, δεν προκαλεί σοκ. Αλλά είναι ήδη εδώ και μεγαλώνει. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν πια μόνο επειδή αναγκάζονται. Φεύγουν επειδή μπορούν.

Και αυτή η διαφορά είναι καθοριστική. Ο νέος σήμερα δεν σκέφτεται αν θα μείνει ή θα φύγει. Σκέφτεται πού θα ζήσει καλύτερα. Συγκρίνει χώρες, ευκαιρίες, ποιότητα ζωής. Και η Ελλάδα, όσο κι αν έχει βελτιωθεί, δεν είναι πλέον η αυτονόητη επιλογή. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί όταν κάποιος φεύγει από ανάγκη, κρατά μέσα του την επιστροφή. Όταν όμως φεύγει από επιλογή, η επιστροφή παύει να είναι βεβαιότητα και γίνεται απλώς ένα ενδεχόμενο. Και εκεί αρχίζει η σιωπηλή απώλεια.

Δεν φαίνεται σε μια χρονιά ούτε αποτυπώνεται εύκολα σε έναν δείκτη. Σταδιακά όμως η χώρα χάνει ανθρώπους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν, να στηρίξουν την οικονομία και να αλλάξουν τα πράγματα.

Χάνει φορολογικά έσοδα, χάνει δυναμισμό, χάνει προοπτική. Και μαζί με αυτά, αρχίζει να χάνει και κάτι πιο βαθύ. Την αίσθηση ότι το μέλλον χτίζεται εδώ. Κι όμως, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα υπάρχει και μια ευκαιρία που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν.

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα μπορεί να μην είναι μόνο χώρα που χάνει ανθρώπους, αλλά και χώρα που μπορεί να προσελκύσει. Ο κόσμος αλλάζει.

Η εργασία αποσυνδέεται από τον τόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν από οπουδήποτε και αναζητούν ποιότητα ζωής. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα που δεν είχε ποτέ τόσο έντονα. Το ερώτημα είναι αν θα τα αξιοποιήσει.

Γιατί στο τέλος της ημέρας κανείς δεν μένει ή επιστρέφει μόνο από συναίσθημα. Μένει ή επιστρέφει γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί υπάρχει προοπτική, σταθερότητα, δικαιοσύνη, ένα περιβάλλον που επιτρέπει να δημιουργήσεις.Αν η Ελλάδα γίνει μια χώρα που αξίζει να ζεις και να δουλεύεις, τότε οι άνθρωποι θα επιστρέψουν και άλλοι θα έρθουν. Αν όχι, θα συνεχίσουν να φεύγουν, όχι από ανάγκη αλλά από επιλογή.

Και αυτή είναι η πιο δύσκολη μορφή απώλειας. Γιατί δεν φαίνεται άμεσα και δεν διορθώνεται εύκολα. Το στοίχημα λοιπόν δεν είναι να σταματήσει η κινητικότητα των ανθρώπων. Αυτό δεν γίνεται. Το στοίχημα είναι πιο απαιτητικό.

Να γίνει η Ελλάδα μια επιλογή που κερδίζει στη σύγκριση. Σε έναν κόσμο όπου όλοι μπορούν να φύγουν, τελικά μένουν μόνο εκείνοι που έχουν λόγο να μείνουν.

Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

