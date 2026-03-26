Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ παραμένουν μακριά από το ανθρωπιστικό δίκαιο 

Tα παγκόσμια χρηματιστήρια μετρούν την άνοδο του «μαύρου χρυσού». Η ανθρώπινη συνείδηση στην Ουάσιγκτον και στο Τελ Αβίβ δεν διαθέτει «μετρητές» ανθρωπιστικού δικαίου. Στον ευρωατλαντισμό ποτέ δεν υπολογίζουν το αίμα που ακόμα ρέει στη Γάζα.

Οι ασύμμετροι πόλεμοι έχουν τακτικούς και στρατηγικούς στόχους.

Στόχευση πέρα από το πεδίο μάχης στην εποχή μας, όπως τα επιτελεία των στρατιωτικών ηγετών και μυστικών υπηρεσιών στην υπηρεσία της νεοαποικιοκρατίας στον 21ο αιώνα.

Οι συγκρούσεις επεκτείνονται σε:

άμαχο πληθυσμό

υποδομές

μέσα ενημέρωσης

κυβερνοχώρο

Ο διακηρυγμένος στρατηγικός στόχος που ανοιχτά τίθεται από τις ηγεσίες ΗΠΑ-Ισραήλ έχει ως εξής:

Αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, με τη μετατροπή του Ισραήλ ως ηγεμονική δύναμη (πυρηνική) στον Αραβικό κόσμο και την Ευρασία. Απόλυτος έλεγχος του πετρελαϊκού πλούτου και των διαδρόμων μεταφοράς του. Επαναφορα της Μοναρχίας ή κάποιο απόλυτα ελεγχόμενο σχήμα « εξουσίας» στο Ιράν. Συνεχή περικύκλωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Καύκασος) και ανάσχεση των εμπορικών δρόμων τις Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ προς τη Δύση. Βαθύτερη , γεωπολιτική , οικονομική , ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ Αντικατάσταση του ΟΗΕ από έναν νέο διεθνή μονοδιάστατο Τραμπικο οργανισμό Παγκοσμιοποίηση ενός νέο δόγματος Μονρόε , ως «σανίδα» Σωτηρίας του Αμερικανικού Ιμπέριουμ .

Τα παραπάνω βρίσκονται στο επίκεντρο των επιτελείων των ιμπεριαλιστικών κέντρων. Εκτελούνται και εφαρμόζονται με κάθε λεπτομέρεια.

Η δομική κρίση της παγκόσμιας ιμπεριαλιστικης «τάξης» θεωρεί ότι το γεωπολιτικό «χάος» μπορεί να αναχαιτίσει αναδυόμενους ανταγωνιστικούς πόλους άλλων χωρών (BRICS).

Οι λαοί, που ακόμα διαθέτουν κριτική σκέψη, ιστορική μνήμη και ανθρωπιστικές αξίες κατανοούν απόλυτα τις στοχεύσεις, την υποκρισία και την ηγετική, αλαζονεία του Ντ. Τραμπ και του Μπ. Νετανιάχου.

Οι ηγεσίες της ΕΕ, διαιρεμένες, σε απόλυτη παρακμή και ανυποληψία από τους λαούς της Ευρώπης, θέλουν να μετατρέψουν, την οικονομία της ΕΕ, σε πολεμική και την κοινή γνώμη σε φοβική και έτοιμη να δεχτεί «πεφωτισμένες» ακροδεξιές λύσεις.

Στον 21ο αιώνα, δύο πυρηνικές δυνάμεις, ΗΠΑ και Ισραήλ, με την πλήρη στήριξη και ανοχή του λεγόμενου «ελεύθερου δυτικού κόσμου» έδωσαν τη χαριστική βολή στην εναπομείνασα αξιοπιστία στη διπλωματία και το περιθωριοποιημένο διεθνές δίκαιο.

Εν μέσω μιας διεξαγόμενης διαπραγμάτευσης, ΗΠΑ- Ιράν, στην Ελβετία η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν «βαφτίστηκε» προληπτικό χτύπημα!

Την πρώτη μέρα του πολέμου ένα σχολείο θηλέων χτυπήθηκε με αμερικανικό πύραυλο δολοφονώντας 168 μικρά κορίτσια.

Ένα έγκλημα πολέμου που ακόμα και ο συστημικός αμερικανικός τύπος, (New York Times) το έγραψε ακριβώς με αυτό τον τίτλο: «Έγκλημα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν».

Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν δολοφονήθηκε μαζί με σχεδόν όλη του την οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Η δολοφονία αυτή χαρακτηρίζεται αναγκαία «εξόντωση».

Οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν, τα εργοστάσια υποδομών στην ηλεκτρική ενέργεια, υποδομές για πόσιμο νερό στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις, θεωρούνται επιτάχυνση στην ολική του καταστροφή ( obliteration το ονομάζει ο Ντ. Τραμπ).

Το Ιράν βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δύσης, ώστε η πυρηνική του τεχνολογία να μην αποκτήσει όπλα με πυρηνικές κεφαλές.

Ενώ η χώρα, έχει υπογράψει σειρά διεθνών συνθηκών στα πλαίσια της διεθνούς νομοθεσίας για την πυρηνική ενέργεια , το Ισραήλ ακόμα και σήμερα δεν αναγνωρίζει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

Δεν έχει υπογράψει καμία διεθνή συνθήκη που να αφορά, τον έλεγχο, τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και ό,τι συνεπάγεται για μια πυρηνική δύναμη.

Δεν αναγνωρίζει σύνορα που περιβάλλουν το σημερινό Ισραήλ με καμία γειτονική του χώρα. Αντίθετα εισβάλει και κατέχει παράνομα εδάφη, στη Συρία, Λίβανο, Γάζα, Δυτική Όχθη, εφαρμόζοντας μεθοδικά τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση. Εδώ η συμφωνία η της Δύσης είναι εκκωφαντική !

Ένα μέρος της δυτικής αριστεράς βρίσκεται εγκλωβισμένη στην ισοπεδωτική κριτική ότι ένα θεοκρατικό καθεστώς, όπως απλουστευτικά, ερμηνεύει, βρίσκεται στην ίδια απόσταση κριτικής με τον δολοφονικό ιμπεριαλισμό της εποχής μας.

Στη περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, η επιλεκτική σιωπή της Δύσης και της φιλονατοϊκής αριστεράς, δεν κάνει αναφορά έστω στην απουσία κοινοβουλίου, ή άλλων θεσμικών «αστικό – δημοκρατικών» θεσμών.

Ακόμα, δεν αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη μεσαιωνική μοναρχία, όπως και σε άλλες πετρομοναρχίες της περιοχής, ο ορισμός κορυφαίων υπουργών προϋποθέτει τη συγγένεια αίματος με τον μονάρχη .

Στο Ιράν επί μοναρχίας Παχλαβί, που εγκατέστησε ο βρετανικός ιμπεριαλισμός, το 3% του πληθυσμού βρισκόταν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο αναλφαβητισμός σε τρομακτικά ποσοστά άνω του 36%. Λεπτομέρειες θα μου πείτε.

Υποκριτική η λεγόμενη δικαιωματική ατζέντα που δεν περιλαμβάνει ταξικό πρόσημο, αντιιμπεριαλιστική ανάλυση και ενωτικές φιλειρηνικές πρωτοβουλίες λαών και κινημάτων.

Η ταύτιση με την ιμπεριαλιστική ατζέντα έστω στους τίτλους: « μουλάδες», «μαντήλα», κ.λπ., θυμίζει την ανάλυση της «ανώτερης λευκής φυλής» , που κατέκτησε με ποτάμια αίματος, την Βόρεια και Νότιας Αμερική, την Αφρική, την Ασία με τους τότε χαρακτηρισμούς,

« Άγριοι , «απολίτιστοι» κ.ά.. Επέβαλε το μαζικό και παγκοσμιοποιημένο εμπόριο της δουλείας, θεσμοθέτησε τον ρατσισμό ακόμα και με θρησκευτικές δοξασίες, «έσβησε» την ιστορία αυτών των λαών , ενώ στην εποχή μας ο μουσουλμανικός κόσμος βρίσκεται από τη δυτική μαζική επιβαλλόμενη κουλτούρα οπισθοδρομική και αναντίστοιχη στον «ανώτερο» δυτικό τρόπο ζωής.

Οι τελευταίες δηλώσεις περί νίκης στους οικονομικούς και στρατιωτικούς πολέμους, Ιράν, Κούβα, Βενεζουέλα, δεν αποτελούν απλά κορυφαία υποκρισία αλλά κακόγουστη διαστρέβλωση της πραγματικότητας….μόνο έτσι μπορεί κάπως να κρυφτεί η ήττα στους διακηρυγμένους πολιτικούς και στρατιωτικός στόχους .

Ο Αμερικανικός ιμπεριαλισμός έχει ανάγκη να «νομιμοποιήσει» τους πολέμους ανά τον κόσμο αναδεικνύοντας, επιλεκτικά, ανιστόρητα, μονοδιάστατα και αλαζονικά τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων (που υπάρχουν ακόμα και κυρίως στις ΗΠΑ) ως δύναμη που προστατεύει τους λαούς. Η υποκρισία εδώ περισσεύει!

Δεν μπορεί κανείς να αναφερθεί σε κοινωνίες χωρίς ταξικές, κοινωνικές, οικονομικές αντιθέσεις, στη Δύση, στην Ανατολή, στον Βορρά και στον Νότο, σε δομικά πρόβλημα των ισότιμων δικαιωμάτων όλων των λαών σε πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη ζωή που υπάρχουν.

Η ισοπέδωση, η ανιστόρητη προσέγγιση, η ρατσιστική συμπεριφορά, οι θάλασσες που πνίγουν κατατρεγμένους πρόσφυγες φτώχειας και πολέμου ( που η «πολιτισμένη» Δύση δημιουργεί), θα κατατρέχουν συνειδήσεις που βρίσκουν καταφύγιο στη επιλεκτική φιλανθρωπία των ολίγων ολιγαρχών αντί της ανίκητης αλληλεγγύης που διασταυρώνεται στην πολύ πολύ μικρή μας γη.

Η βαθιά παγκόσμια αλληλεγγύη προς Παλαιστίνη και Κούβα αναδεικνύουν την πλανητική διάσταση της νίκης της ανθρώπινης ηθικής και αξιοπρέπειας. Εδώ και πάλι δεν υπάρχουν οι δυτικοί «μετρητές» της αλήθειας.

Αυτή η αλληλεγγύη είναι το Α και το Ω των ανθρωπιστικών αξιών της εποχής μας.

Ο Κώστας Ησυχος, πρώην βουλευτής και πρώην αναπλ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην πρώτη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ , σήμερα είναι μελος του ΠΣ της ΠΓ της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά .

