«Τρελός» για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Είναι η τέλεια γυναίκα»

Τον έρωτα στα μάτια της Κέιτι Πέρι φαίνεται ότι έχει βρει ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό ο οποίος, μάλιστα, σύμφωνα με πηγή -όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six- «είναι τρελός για εκείνη, δηλώνοντας ότι είναι η τέλεια γυναίκα».

Όπως αναφέρεται, οι δυο τους «ταιριάζουν σε όλα, από την πολιτική και τα παιδιά μέχρι το γαλλικό φαγητό».

Οι δυο τους έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους αυτή την εβδομάδα στο ιστορικό καμπαρέ «Crazy Horse» στο Παρίσι, για τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας, ενώ οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο στο Μόντρεαλ.

«Υπάρχει σπίθα και από τις δύο πλευρές» τόνισε η ίδια πηγή.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night … the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ, το 2023, με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 18 χρόνια με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: τον 18χρονο Ξαβιέ, τη 16χρονη Έλα-Γκρέις και τον 11χρονο Αντριέν.

Από την πλευρά της, η Κέιτι Πέρι χώρισε φέτος το καλοκαίρι από τον Ορλάντο Μπλουμ, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης, έχοντας αποκτήσει μια κόρη, την 5χρονη Ντέιζι Νταβ.

Διαβάστε επίσης:

Σταμάτης Γονίδης: «Δεν θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι» (Video)

Sia: Αγριεύει η μάχη για την επιμέλεια του παιδιού – Ο πρώην της την κατηγορεί για χρήση ναρκωτικών, εκείνη για παιδική πορνογραφία

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»