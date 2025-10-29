search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 09:16

«Τρελός» για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Είναι η τέλεια γυναίκα»

29.10.2025 09:16
trudeau-perry-new

Τον έρωτα στα μάτια της Κέιτι Πέρι φαίνεται ότι έχει βρει ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό ο οποίος, μάλιστα, σύμφωνα με πηγή -όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six- «είναι τρελός για εκείνη, δηλώνοντας ότι είναι η τέλεια γυναίκα».

Όπως αναφέρεται, οι δυο τους «ταιριάζουν σε όλα, από την πολιτική και τα παιδιά μέχρι το γαλλικό φαγητό».

Οι δυο τους έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους αυτή την εβδομάδα στο ιστορικό καμπαρέ «Crazy Horse» στο Παρίσι, για τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας, ενώ οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο στο Μόντρεαλ.

«Υπάρχει σπίθα και από τις δύο πλευρές» τόνισε η ίδια πηγή.

Ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ, το 2023, με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 18 χρόνια με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: τον 18χρονο Ξαβιέ, τη 16χρονη Έλα-Γκρέις και τον 11χρονο Αντριέν.

Από την πλευρά της, η Κέιτι Πέρι χώρισε φέτος το καλοκαίρι από τον Ορλάντο Μπλουμ, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης, έχοντας αποκτήσει μια κόρη, την 5χρονη Ντέιζι Νταβ.

Διαβάστε επίσης:

Σταμάτης Γονίδης: «Δεν θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι» (Video)

Sia: Αγριεύει η μάχη για την επιμέλεια του παιδιού – Ο πρώην της την κατηγορεί για χρήση ναρκωτικών, εκείνη για παιδική πορνογραφία

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gargalakou_opekepe_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» κατά του Βάρρα από τη Γαργαλάκου της Neuropublic

aautokinito_agora
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο, στο 16,1% τα ηλεκτρικά

Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:57
gargalakou_opekepe_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» κατά του Βάρρα από τη Γαργαλάκου της Neuropublic

aautokinito_agora
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο, στο 16,1% τα ηλεκτρικά

Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

1 / 3