ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:21
Ο Άνταμ Σάντλερ στο ψυχολογικό δράμα «Time Out» του Netflix

Στο «Time Out», το ριμέικ του γαλλικού ψυχολογικού δράματος «L’Emploi Du Temps» πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ο Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) για λογαριασμό του Netflix.

Σύμφωνα με τo Variety, το όνομα του Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale) είχε ακουστεί έντονα για τον ρόλο στην ταινία την οποία θα σκηνοθετήσει υπογράφοντας παράλληλα και το σενάριο, ο Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper).

Ο Σάντλερ θα ηγηθεί ενός εντυπωσιακού καστ, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Όσκαρ Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και τον βραβευμένο με Όσκαρ Φ. Μάρεϊ Έιμπραχαμ (F. Murray Abraham), καθώς και τους Γκάμπι Χόφμαν (Gaby Hoffmann), Στιβ Ζαν (Steve Zahn) και Άνταμ Χόροβιτς (Adam Horovitz).

Η αρχική ταινία σκηνοθετήθηκε από τους Λοράν Καντέ (Laurent Cantet) και Ρομπέν Καμπιγιό (Robin Campillo). Ακολουθεί την ιστορία ενός άνδρα που απολύεται από τη δουλειά του, αλλά αδυνατεί να το πει στη σύζυγο και την οικογένειά του. Προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στο ψέμα, φτάνοντας στο σημείο να στήσει μια απάτη, ζητώντας ακόμα και από φίλους του να συμμετάσχουν.

«Πρωτοείδα την ταινία του Λοράν Καντέ το 2001 και από τότε δεν την έβγαλα ποτέ από το μυαλό μου», δήλωσε ο Κούπερ. «Σκεφτόμουν εδώ και χρόνια να την προσεγγίσω ξανά, αλλά ένιωσα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, ζούμε σε μια εποχή όπου ζητήματα ταυτότητας, εργασίας και αυτοεκτίμησης είναι πλέον αδύνατον να τα προσπεράσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Κούπερ, ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», μια ταινία για τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον Τζον Κίλικ (Jon Kilik) και την Τρέισι Λάντον (Tracey Landon) στην εκτελεστική παραγωγή.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Μασανόμπου Τακαγιανάγκι (Masanobu Takayanagi) ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σκηνοθέτη στις ταινίες «Hostiles», «Out of the Furnace» και «The Pale Blue Eye».

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο Βανκούβερ του Καναδά, ενώ ορισμένα συμπληρωματικά αναμένεται να γίνουν στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το Deadline.

