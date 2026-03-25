ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:39
ΣΙΝΕΜΑ

25.03.2026 15:25

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

25.03.2026 15:25
Η ζωή του Ζωρζ Σεν-Πιερ, ενός από τους κυρίαρχους πρωταθλητές στην ιστορία του πρωταθλήματος UFC, της κορυφαίας διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Μια ταινία για το είδωλο των μικτών πολεμικών τεχνών βρίσκεται επίσημα σε εξέλιξη, με τον σκηνοθέτη από το Κεμπέκ, Τόμας Σότο, να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.

«Σκεφτόμασταν να αφηγηθούμε την ιστορία μου εδώ και λίγο καιρό και όταν βρήκαμε αυτήν την ομάδα, ήταν σαφές σε εμάς ότι θέλαμε να ειπωθεί με έναν νέο δημιουργικό τρόπο» δήλωσε ο Σεν-Πιερ γνωστός και με τα αρχικά του GSP, σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Variety.

Η βιογραφική ταινία θα παρακολουθεί την πορεία του Σεν-Πιερ από το Σεντ Ισιντόρ του Κεμπέκ μέχρι την ιστορία του Octagon, όπου έγινε πρωταθλητής δύο κατηγοριών στο UFC. Οι δημιουργοί της ταινίας λένε ότι θέλουν να καταρρίψουν τον μύθο του «GSP ως παγκόσμιου ειδώλου» για να «αποκαλύψουν τον Ζωρζ, τον άνθρωπο».

Ο Σότο έχει κερδίσει υποψηφιότητα για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα από την Ακαδημία Καναδικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Εργαζόμενος ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας, ο Σότο έχει συμμετάσχει στην ταινία μικρού μήκους “Hold the Lighthouse”, την τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής σειράς “Six Degrees” του CBC και τη σειρά “Still I Rise” στο Crave.

«Θέλω να διηγηθώ την ιστορία του Ζορτζ πίσω από τον GSP με έναν τρόπο που να είναι ειλικρινής και βαθιά ανθρώπινος» δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Για μένα, το να μεταφέρω αυτή την ιστορία στον κόσμο είναι ταυτόχρονα προνόμιο και ευθύνη» πρόσθεσε.

Ο Σεν-Πιερ θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές μικτών πολεμικών τεχνών όλων των εποχών. Είναι πρωταθλητής τόσο στις κατηγορίες έως 77 κιλών, welterweight όσο και στις μεσαίες (middleweight). Αποσύρθηκε με επαγγελματικό ρεκόρ 26-2 και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως οι «Captain America: The Winter Soldier» και «Kickboxer: Vengeance». Είναι επίσης επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και πρεσβευτής πολιτισμού του Κεμπέκ και του Καναδά.

ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:38
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

1 / 3