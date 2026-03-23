ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:30
23.03.2026 11:42

Γκουίνεθ Πάλτροου: Στο «σφυρί» η γκαρνταρόμπα της με τιμές από 47 ευρώ (Videos)

23.03.2026 11:42
Στο «σφυρί» βγάζει η Γκουίνεθ Πάλτροου την εντυπωσιακή της γκαρνταρόμπα και προσωπικά της είδη και μάλιστα, σε τιμές πολύ προσιτές.

Η αφορμή για τη δημοπρασία προέκυψε μετά από μια πυρκαγιά σε έναν αποθηκευτικό χώρο που διατηρούσε η ηθοποιός, αλλά και εξαιτίας της πρόσφατης μετακόμισής της.

Η δημοπρασία θα διαρκέσει δυο ημέρες και συγκεκριμένα, στις 24 και 25 Μαρτίου οπότε σχεδόν 300 αντικείμενα από τη συλλογή της ηθοποιού θα διατεθούν προς πώληση από τον οίκο Julien’s Auctions στο Λος Άντζελες, ο οποίος στο παρελθόν είχε δημοπρατήσει το εμβληματικό naked dress της Μέριλιν Μονρόε και το δερμάτινο τζάκετ της Ολίβια Νιούτον-Τζον, από το «Grease».

Ωστόσο, σε αντίθεση με εκείνα τα είδη που άγγιξαν εξαψήφια ποσά, η δημοπρασία της Πάλτροου είναι πιο προσιτή, με τις αρχικές εκτιμήσεις για ορισμένα από αυτά να ξεκινούν από 47 με 70 ευρώ.

Ανάμεσα στα κομμάτια που θα βγουν στο σφυρί, είναι ένα καπέλο με μονογράμματα, ένα φούτερ με σλόγκαν, ένα κολιέ που γράφει mom και ένα παλιό τεύχος του Cosmopolitan, ενώ η συλλογή περιλαμβάνει, επίσης, ρούχα της δικής της σειράς, Goop G Label, γυαλιά ηλίου και κοσμήματα καθημερινής χρήσης.

Μιλώντας στη Vogue, η ηθοποιός δήλωσε πως ιδανικά θα ήθελε ιδανικά «να μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο παζάρι στην αυλή της», ενώ ο συνιδρυτής του οίκου, Μάρτιν Νόλαν, υπογράμμισε ότι αυτό δείχνει πως «ακόμα και μια διασημότητα όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα δικά της πράγματα… Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη η δημοπρασία να μην φανεί ελιτίστικη».

«Το μότο της από εδώ και πέρα είναι:”Για κάθε τι καινούργιο που αποκτώ, κάτι παλιό πρέπει να φεύγει”», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δημοπρασία περιλαμβάνει, επίσης, κομμάτια που αντικατοπτρίζουν την πορεία της ηθοποιού στη βιομηχανία του θεάματος και της μόδας, π.χ. ένα φόρεμα Atelier Versace που φόρεσε στα Country Music Awards το 2010, μία δημιουργία του John Galliano για τον οίκο Christian Dior (1999) καθώς και ένα γκρι ταγιέρ Gianni Versace που επέλεξε για την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο την ίδια χρονιά.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:30
BUSINESS

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

