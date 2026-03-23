Alan Ritchson: Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες ο ηθοποιός – Φέρεται να ξυλοκόπησε γείτονά του μπροστά στα παιδιά του (Video)

Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται ο ηθοποιός Άλαν Ρίτσον, γνωστός από τη σειρά «Reacher», καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε γείτονά του στο Νάσβιλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον ηθοποιό να διαπληκτίζεται έντονα με έναν άνδρα, τη στιγμή που στον χώρο ήταν παρόντα και παιδιά του.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Σύμφωνα με τον Ronnie Taylor, τον άνδρα που τον κατηγορεί, ο Ρίτσον οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του με υψηλή ταχύτητα στη γειτονιά, προκαλώντας ενόχληση. Όπως ισχυρίζεται, η ένταση προκλήθηκε όταν ο ίδιος του ζήτησε να σταματήσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η κατάσταση ξέφυγε με τον Άλαν Ρίτσον να τον χτυπά επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ακόμη και όταν βρισκόταν στο έδαφος, προκαλώντας του μώλωπες. Όπως δήλωσε ο άνδρας, δεν χρειάστηκε νοσηλεία, ωστόσο, κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό, χωρίς -προς το παρόν- να έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν προβεί, μέχρι στιγμής, σε κάποια επίσημη δήλωση για τις κατηγορίες.

