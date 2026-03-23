Κατερίνα Στανίση: «Αν βγει το βιβλίο μου τώρα, ένα πρόσωπο δικό μου θα στενοχωρηθεί πολύ» (Video)

Τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κυκλοφορία του βιβλίου της για τη ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή αποκάλυψε η Κατερίνα Στανίση.

Όπως εξήγησε, το βιβλίο είναι σχεδόν έτοιμο, ωστόσο, η ίδια προτιμά να πάνε λίγο πίσω τα πράγματα χρονικά καθώς μέσα σε αυτό αναφέρεται σε ένα άτομο το οποίο, αν διαβάσει το περιεχόμενο, θα στενοχωρηθεί.

Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν άνδρα από το παρελθόν της, ο οποίος στην παρούσα φάση αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και η ίδια δεν θα ήθελε να επιδεινωθεί η υγεία του.

«Το βιβλίο, που ετοιμάζω, είναι σχεδόν έτοιμο. Ένα πρόσωπο δικό μου, που το αναφέρω μέσα, δεν είναι καλά στην υγεία του και, εάν βγει το βιβλίο τώρα, εγώ θα νιώσω πολύ άσχημα. Γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και θα επιβαρυνθεί η υγεία του. Αυτό που αναφέρω στο βιβλίο, για το πρόσωπο αυτό, δεν είναι και ευχάριστο. Οπότε θα το πάω λίγο πίσω. Είναι ένα πρόσωπο δικό μου, ένας άνδρας από το παρελθόν μου. Μετά από μια κακοποιητική σχέση, κάποια κατάλοιπα μένουν μέσα σου. Και μετά αυτό δεν σε αφήνει να φτιάξεις τη ζωή σου, σε κρατάει πίσω. Είσαι πιο καχύποπτη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι βέβαια αλλά υπάρχει ένας φόβος» δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

