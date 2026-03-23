ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:32
23.03.2026 10:00

Κατερίνα Στανίση: «Αν βγει το βιβλίο μου τώρα, ένα πρόσωπο δικό μου θα στενοχωρηθεί πολύ» (Video)

Τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κυκλοφορία του βιβλίου της για τη ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή αποκάλυψε η Κατερίνα Στανίση.

Όπως εξήγησε, το βιβλίο είναι σχεδόν έτοιμο, ωστόσο, η ίδια προτιμά να πάνε λίγο πίσω τα πράγματα χρονικά καθώς μέσα σε αυτό αναφέρεται σε ένα άτομο το οποίο, αν διαβάσει το περιεχόμενο, θα στενοχωρηθεί.

Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν άνδρα από το παρελθόν της, ο οποίος στην παρούσα φάση αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και η ίδια δεν θα ήθελε να επιδεινωθεί η υγεία του.

«Το βιβλίο, που ετοιμάζω, είναι σχεδόν έτοιμο. Ένα πρόσωπο δικό μου, που το αναφέρω μέσα, δεν είναι καλά στην υγεία του και, εάν βγει το βιβλίο τώρα, εγώ θα νιώσω πολύ άσχημα. Γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και θα επιβαρυνθεί η υγεία του. Αυτό που αναφέρω στο βιβλίο, για το πρόσωπο αυτό, δεν είναι και ευχάριστο. Οπότε θα το πάω λίγο πίσω. Είναι ένα πρόσωπο δικό μου, ένας άνδρας από το παρελθόν μου. Μετά από μια κακοποιητική σχέση, κάποια κατάλοιπα μένουν μέσα σου. Και μετά αυτό δεν σε αφήνει να φτιάξεις τη ζωή σου, σε κρατάει πίσω. Είσαι πιο καχύποπτη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι βέβαια αλλά υπάρχει ένας φόβος» δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Διαβάστε επίσης:

Νανά Παλαιτσάκη: «Η μητέρα μου ήταν πάντοτε επικριτική – Ποτέ δεν ήμουν αρκετή για εκείνη» (Videos)

Ξεσπά η Δέσποινα Καμπούρη: «Είστε αυτοί που στέλνετε κατάρες κρυμμένοι πίσω από τρολ λογαριασμούς – Όλοι σας ξέρουμε»

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έφτασα στην άκρη του γκρεμού, η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ» (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο σοσιαλιστής πολιτικός που αναλαμβάνει δήμαρχος Παρισιού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση: Δείτε ζωντανά τη δήλωση του πρωθυπουργού (Live)

ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν

LIFESTYLE

Νίκος Απέργης: Σε αυτόν τον χώρο το «καλό παιδί» ισοδυναμεί με κάτι άλλο που ξεκινά από «μ» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΚΑΛΧΑΣ

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

