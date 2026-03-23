ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:31
23.03.2026 08:59

Ξεσπά η Δέσποινα Καμπούρη: «Είστε αυτοί που στέλνετε κατάρες κρυμμένοι πίσω από τρολ λογαριασμούς – Όλοι σας ξέρουμε»

23.03.2026 08:59
Την απάντησή της στις αντιδράσεις που ξέσπασαν με αφορμή την αναφορά που έκανε για τα Gay Pride έδωσε η Δέσποινα Καμπούρη.

Με μια ανάρτησή της στα social media, η δημοσιογράφος επισημαίνει ότι έχει γνώση της τακτικής αποδόμησης χαρακτήρα που ακολουθούν οι «συνήθεις ύποπτοι των media» -όπως χαρακτηριστικά λέει- υπογραμμίζοντας ότι η ίδια δεν προτίθεται να σιωπά προκειμένου να ικανοποιούνται «αυτιά ποτισμένα με μίσος».

Έκανε, δε, λόγο για «τρολ λογαριασμούς» που στέλνουν κατάρες πίσω από πληκτρολόγια, τονίζοντας ότι η ίδια δεν τρομάζει ούτε και αναθεωρεί…

«Κανονικά δεν θα έπρεπε να εκπλήσσομαι από την ταχύτητα με την οποία επιχειρείται η αποδόμηση ενός χαρακτήρα από τους συνήθεις υπόπτους στα media. Όλοι τους ξέρουμε. Όποιος τολμήσει να διατυπώσει με ειλικρίνεια, τόλμη και παρρησία τη γνώμη του είναι δακτυλοδεικτούμενος, ομοφοβικός και επικίνδυνος για την κοινωνία”.

Tρομάζω με την επίπλαστη επιθυμία σας για ελεύθερη έκφραση και ελευθερία του λόγου. Οι περισσότεροι υποκρίνεστε. Είστε αυτοί που στέλνετε κατάρες κρυμμένοι πίσω από τρολ λογαριασμούς στα social media. Και νομίζετε πως θα τρομάξω; Πώς θα αναθεωρήσω; Έχω μάθει να ζητάω συγγνώμη. Μόνο όμως αν την πιστεύω. Μόνο αν πραγματικά νιώθω ότι πόνεσα ή αδίκησα κάποιον. Όχι για να ικανοποιήσω τα αυτιά ποτισμένων από μίσος ανθρώπων. Εύχομαι να είναι όλοι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι και να μη φοβούνται να υψώσουν το ανάστημα τους με το οποιοδήποτε κόστος. Είμαστε όλοι ίσοι και ελεύθεροι» κατέληξε.

Τι είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη για το gay pride

Σημειώνεται ότι η Δέσποινα Καμπούρη είχε αναφερθεί στο gay pride, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων-για μια γιορτή «πολύ χαμηλής αισθητικής».

«Μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα, για να δούμε ποιος θα κρατήσει την ισορροπία του πάνω στα ψηλοτάκουνα; Εγώ ξέρω ομοφυλόφιλους οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Λοιπόν, εμένα δεν μου περνάει κανένα μήνυμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς εκτιμώ όλους τους ανθρώπους, δεν περιμένω να δω τους διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους διακρίνω και να τους ξεχωρίζω. Πολύ χαμηλής αισθητικής γιορτή. Που δεν καταφέρνει τον στόχο της. Δεν περνάει», είχε πει μεταξύ άλλων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:31
gregoire
ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο σοσιαλιστής πολιτικός που αναλαμβάνει δήμαρχος Παρισιού

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση: Δείτε ζωντανά τη δήλωση του πρωθυπουργού (Live)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν

1 / 3