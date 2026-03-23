Νανά Παλαιτσάκη: «Η μητέρα μου ήταν πάντοτε επικριτική – Ποτέ δεν ήμουν αρκετή για εκείνη» (Videos)

Για τη σχέση της με τη μητέρα της μίλησε η Νανά Παλαιτσάκη, επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά της είχε έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία, με την ίδια να είναι πάντοτε επικριτική απέναντί της. Όπως τόνισε, επρόκειτο για μια σχέση τοξική με αποτέλεσμα ως παιδί να νιώθει καταπιεσμένη, ότι ποτέ δεν ήταν αρκετή…

«Τη σχέση που είχα με τη μητέρα μου θα τη χαρακτήριζα τοξική. Δεν λέγεται με καθόλου ευκολία αυτό. Είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας και υπήρχαν συγκεκριμένες αιτίες, όπως κατάλαβα αργότερα, που η μητέρα μου είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν, λοιπόν, έχεις την τύχη ο γονιός σου να είναι ναρκισσιστής -και η μητέρα μου ανήκε στην κατηγορία αυτή- εκτός του ότι ήταν πολύ όμορφη εξωτερικά, ήταν και εξαιρετικά μορφωμένη. Η μητέρα μου ήταν πάντοτε επικριτική. Ποτέ δεν ήμουν αρκετή για εκείνη. Το παιδί μπαίνει σε μία διαδικασία που δεν νιώθει ποτέ αρκετό και αρχίζει και νιώθει πάρα πολύ καταπιεσμένο και νιώθει ότι η σχέση αυτή έτσι όπως εκφράζεται, εμπεριέχει μία μορφή ψυχολογικής βίας» είπε, αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά».

Στη συνέχεια, η Νανά Παλαιτσάκη εξομολογήθηκε ότι προσπάθησε πολλάκις να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Πάρα πολλές φορές προσπάθησα να βελτιώσω τη σχέση με τη μητέρα μου, και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Από καλοσύνη, παρακάλια, θυμό. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι η στάση μας απέναντι στα γεγονότα. Όταν ήμουν χαρούμενη, δεν το έλεγα γιατί η μαμά μου, όταν ήμουν χαρούμενη σκοτείνιαζε και ήταν μουτρωμένη. Δεν ξέκοψα ποτέ από τη μητέρα μου. Δεν μπορούσα. Τα τελευταία χρόνια η μητέρα μου είχε και ένα πρόβλημα υγείας και την είχα σπίτι μου. Τη νοιαζόμουν. Ήθελα να χαρεί τις χαρές που δεν ζούσε και αναρωτιόμουν γιατί δεν είναι χαρούμενη, αφού μπορούμε να περάσουμε καλά. Αν ένας γονιός ή συγγενής είναι τοξικός, θεωρώ ότι πρέπει να κόβεται η επαφή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

