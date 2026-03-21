Κριτική ταινίας: «Αποστολή Χαίρε Μαρία»-       Οι εξωγήινοι είναι φίλοι μας

Τίτλος ταινίας: «Αποστολή Χαίρε Μαρία» («Project Hail Mary»)

Σύνοψη: Ένας περιθωριοποιημένος επιστήμονας καλείται να σώσει τον Πλανήτη Γη, επιμένοντας ότι κάποια σωματίδια, στη ζώνη Αφροδίτη-Ήλιος, κατατρώγουν τα φωτόνια, απειλώντας με καταστροφή του πλανήτη μας. Σύντομα ανακαλύπτει ότι στην αποστολή του έχει έναν απροσδόκητο φίλο, τον προερχόμενο από άλλο πλανήτη, Ρόκι

Σκηνοθεσία: Φιλ Λορντ, Κρίστοφερ Μίλερ

Παίζουν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Σάντρα Χιούλερ, Τζέιμς Ορτίζ, Λάιονελ Μπόις

Ιδιαίτερο κινηματογραφικό είδος η επιστημονική φαντασία, παραμένει γοητευτική για πολλούς θεατές και θιασώτες, οι οποίοι θα αναθαρρήσουν με το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» και τον πολύ καλό Ράιαν Γκόσλινγκ. Ο συμπαθέστατος και αγαπητός πρωταγωνιστής, εκτός από τη φυσική του παρουσία, έχει ενισχύσει και την παραγωγή της ταινίας, αποδεικνύοντας ότι είναι ο ίδιος λάτρης της επιστημονικής φαντασίας.

Το είδος, λοιπόν, δεν είναι σαν το γουέστερν, δεν έχει πεθάνει. Άλλωστε, η τεχνολογική ανάπτυξη του σινεμά, με την αυξημένη ικανότητα να «κατασκευάζει», αποτελεί δυνητική επαύξηση των δυνατοτήτων του είδους. Εξαιρουμένου όμως του «Interstellar», όπου παρουσιάστηκε δημιουργική γονιμοποίηση των τεχνικών μέσων, δυστυχώς η επιστημονική φαντασία δεν έχει βρει ακόμη τον «μάστορά» της. Ούτε και στο πρόσωπο των σκηνοθετών του «Αποστολή Χαίρε Μαρία» (Φιλ Λορντ, Κρίστοφερ Μίλερ), αφού η προσπάθεια να προσδοθεί αληθοφανής διάσταση, στην αποστολή σωτηρίας του πλανήτη Γη, προσκρούει στην άτεχνη και αδικαιολόγητα μακροσκελή ανάπτυξη του σεναρίου.

Αν και στα μετόπισθεν υπάρχει το καλό βιβλίο του έμπειρου συγγραφέα Άντι Γουέιρ (έγινε γνωστός από τη «Διάσωση»), ο σεναριογράφος Ντρου Γκοντάρντ προτιμάει ν’ ακολουθήσει τον δρόμο του κλισέ, μετά από ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Είχε ξαναδανειστεί στο παρελθόν γραμμές του Γουέιρ, ο Γκοντάρντ, στη «Διάσωση», με ενδιαφέροντα και προταθέντα για Όσκαρ αποτελέσματα. Εδώ, ένας παραγκωνισμένος φυσικός, ο Ράιλαντ Γκρέις, καθηγητής σε αμερικανικό λύκειο, καλείται να αποδείξει πως υπάρχει λύση στο πρόβλημα των σωματιδίων, τα οποία κατατρώγουν τα φωτόνια, σαν πάκμαν, απειλώντας την ύπαρξη του Ήλιου, άρα και του πλανήτη Γη.

Το φιλμ ξεκινάει με τον επιστήμονα Γκρέις να ξυπνάει ολομόναχος σ’ ένα διαστημόπλοιο, με το οποίο έχει ταξιδέψει στο διάστημα, προκειμένου να σώσει τον πλανήτη μας. Τηρώντας τη βασική αρχή της επιστημονικής φαντασίας, οι σκηνοθέτες παρακολουθούν με συνέπεια τις έστω υπερβατικές επιστημονικές αναλογίες, κάτι που αντανακλάται και στην κινηματογραφική κατασκευή του διαστημόπλοιου. Όντως, ανταποκρίνεται σε μια «πρόχειρη», λόγω της επείγουσας κατάστασης, κατασκευή και η όλη οργάνωση του εσωτερικού του…πείθει. Οι φίλοι της επιστημονικής φαντασίας δεν θα απογοητευτούν από την «εικόνα», σίγουρα όμως δε θα ικανοποιηθούν με την εξέλιξη. Εκεί στο διάστημα, ο Γκρέις συναντάει έναν φίλο από άλλο πλανήτη, ο οποίος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Είναι ο Ρόκι, αφού έχει τη μορφή βράχου, μοιάζει κατασκευαστικά και συμβολικά στον Ε.Τ. και δρα καταλυτικά την τελευταία στιγμή, σαν τον γνωστό πυγμάχο. Στο σημείο αυτό η ταινία εγκαταλείπει την τρομοκρατική διάσταση της κατασκευής και αποκτά μια πιο ανάλαφρη διάθεση, αφού η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ Γκρέις και Ρόκι έχει τον χαρακτήρα μιας ζεστής φιλίας. Ο εξωγήινος διακρίνεται με τα χαρακτηριστικά ενός φιλικού προς τον άνθρωπο όντος, σα να μας προετοιμάζει πραγματικά για ένα μέλλον.

Όλα τούτα τα ενδιαφέροντα, δυστυχώς τραβάνε πολύ σε μάκρος, ξεθυμαίνουν, προσπαθούν να τα βάλουν όλα σε τάξη, ακόμη και τη σχέση του επιστήμονα με τα αφεντικά του στη Γη και παρά τη ενοχλητική διάρκεια του φιλμ, όλα μοιάζουν σαν το διαστημόπλοιο, πρόχειρα. Με την παρέλευση του χρόνου, μένει μόνον η εικόνα να θυμίζει επιστημονική φαντασία, όχι όμως και ουσία. Η ταινία, βέβαια, εξ αρχής δείχνει τη διάθεση ν’ αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, γεγονός οπωσδήποτε ευπρόσδεκτο. Ωστόσο, οι συνεχείς άτεχνες αλλαγές ύφους (από την επιστήμη στη διαπλανητική φιλία) μοιάζουν να προδίδουν τις προθέσεις, αφήνοντας πίσω την εντύπωση του ανολοκλήρωτου.

Αξιολόγηση: **

