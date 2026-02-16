Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι δεν έχει δει καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη, διευκρινίζοντας τη θέση του σχετικά με τους εξωγήινους μετά τα σχόλια που έκανε σε ένα podcast που έγιναν viral.

Ο Ομπάμα βρέθηκε στο προσκήνιο το Σαββατοκύριακο, αφού φάνηκε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινων σε μια συνέντευξη που έδωσε στον Αμερικανό παρουσιαστή podcast Μπράιαν Τάιλερ Κόεν.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η οποία ασχολήθηκε με μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, όπως η δολοφονία διαδηλωτών στα χέρια των ομοσπονδιακών πρακτόρων της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεσότα, ο Κόεν έθεσε μια σειρά ερωτήσεων σε έναν «αστραπιαίο γύρο», ξεκινώντας με: «Είναι οι εξωγήινοι αληθινοί;»

«Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει», απάντησε ο Ομπάμα. «Και δεν κρατούνται στην… τι είναι; Στην Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η δεύτερη ερώτηση σε αυτόν τον γύρο ήταν «ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που θέλατε να απαντηθεί όταν γίνατε πρόεδρος;», στην οποία ο Ομπάμα απάντησε γελώντας: «Πού είναι οι εξωγήινοι;» Ο συνεντευξιαστής δεν εμβάθυνε στην απάντηση, αλλά προχώρησε κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση.

Η απάντηση του Ομπάμα εντοπίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και από χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βράδυ της Κυριακής, ο Ομπάμα εξέδωσε μια δήλωση για να διευκρινίσει τη θέση του.

Ανάρτησε το απόσπασμα των αρχικών του σχολίων στο Instagram, συνοδευόμενο από μια σύντομη δήλωση, λέγοντας: «Προσπαθούσα να τηρήσω το πνεύμα του γύρου ταχύτητας, αλλά αφού έχει τραβήξει την προσοχή, ας διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο απέραντο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι καλές.

Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι χαμηλές και δεν είδα κανένα στοιχείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ομπάμα μιλά για το θέμα. Σε μια εμφάνισή του στην εκπομπή «The Late Late Show with James Corden», είπε: «Αυτό που είναι αλήθεια, και μιλάω σοβαρά, είναι ότι υπάρχουν, υπάρχουν πλάνα και καταγραφές αντικειμένων στον ουρανό, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι.

Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς κινήθηκαν, την τροχιά τους. Δεν είχαν ένα εύκολα εξηγήσιμο μοτίβο. Έτσι, ξέρετε, νομίζω ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την προσπάθεια να διερευνήσουν και να καταλάβουν τι είναι αυτό».

Οι θεωρίες συνωμοσίας που αφορούν εξωγήινη ζωή αφθονούν εδώ και καιρό σχετικά με την Περιοχή 51, μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται στη λίμνη Groom στη νότια Νεβάδα.

Μια δημοφιλής συνωμοσία για τα UFO είναι ότι το 1947 στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, τα λείψανα ενός ιπτάμενου δίσκου που υποτίθεται ότι συνετρίβη μεταφέρθηκαν στην Περιοχή 51 για πειράματα αντίστροφης μηχανικής, προκειμένου να αναπαραχθεί το εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Τον Ιούνιο του 2019, μια δημοσκόπηση που διεξήχθη από την YouGov διαπίστωσε ότι το 54% των ενηλίκων στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι είναι πιθανό η κυβέρνηση να γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει για τα UFO.

