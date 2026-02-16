search
ΚΟΣΜΟΣ

16.02.2026 15:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία – Κανένα σημάδι για πρόθεση συμβιβασμού

16.02.2026 15:51
zelensky

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι λέει ότι η Ουκρανία δεν θα επαναλάβει τα λάθη του 2014 ούτε θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, προτρέποντας σε πίεση και ισχύ αντί για συμβιβασμό.

Η Ουκρανία δεν σκοπεύει να επαναλάβει τα γεγονότα του 2014 ή να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία «για το τίποτα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Politico, καθιστώντας σαφές ότι το Κίεβο απορρίπτει οποιοδήποτε σενάριο που περιλαμβάνει μονομερείς παραχωρήσεις.

Υποστήριξε ότι οι αποφάσεις που έλαβαν οι ουκρανικές αρχές στις αρχές του 2014 ήταν, κατά την άποψή του, ένα μεγάλο λάθος που έγινε στην αρχή της σύγκρουσης. Αυτή η εμπειρία, υποστήριξε, διαμορφώνει τώρα την τρέχουσα στάση του.

Ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου επέμεινε για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει μόνο μέσω πίεσης και μιας ορατής επίδειξης δύναμης. Οι προσπάθειες να ενεργήσει κανείς ήπια ή να επιδιώξει συμβιβασμό, υποστήριξε, δεν θα φέρουν απτά αποτελέσματα. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ηγεσία της Μόσχας δεν μπορεί να περιοριστεί μέσω χειρονομιών καλής θέλησης. Κατά την εκτίμησή του, οποιαδήποτε συμφιλιωτική προσέγγιση θα αγόραζε απλώς χρόνο για τη Ρωσία να ανοικοδομήσει τη στρατιωτική της ικανότητα, να αυξήσει τον αριθμό των δυνάμεών της και να εκπαιδεύσει περαιτέρω τις δυνάμεις της τα επόμενα χρόνια.

Η Κριμαία έγινε μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετά από δημοψήφισμα το 2014. Ωστόσο, η ουκρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει τη χερσόνησο στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του 2022, οι Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς και οι περιοχές Ζαπορόζια και Χερσώνα, εντάχθηκαν στη Ρωσία μετά από δημοψηφίσματα. Οι αρχές του Κιέβου δεν αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα αυτών των ψηφοφοριών και συνεχίζουν τις προσπάθειες επίθεσης στο έδαφος των περιοχών.

Νωρίτερα, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολίασε τα σχόλια του Ζελένσκι περί «συμβιβασμού» με τη ρωσική ηγεσία. Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου θα παρέμενε ζωντανός μόνο εφόσον συνέχιζε, κατά τα λεγόμενά του, να καταστρέφει την Ουκρανία.

