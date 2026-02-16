search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 13:44

Ο Τραμπ άρχισε το «φακέλωμα» των επικριτών: Ζητάει από Google, Facebook και Instagram τα ονόματα όσων κάνουν κριτική στο ICE

16.02.2026 13:44
ICE_agents_4

Η κυβέρνηση Τραμπ τραβάει το σκοινί στα άκρα καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ, φέρεται να ζήτησε από πλατφόρμες… ονόματα και διευθύνσεις όσων ασκούν κριτική κατά του ICE στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) προσπαθεί να «φακελώσει» όσους  αντιδρούν για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της η αστυνομία μετανάστευσης, ζητώντας από μεγάλες πλατφόρμες όπως η Google, το Instagram και το Facebook, τα στοιχεία των χρηστών τους που παρακολουθούν ή επικρίνουν τις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τις πλατφόρμες να παρέχουν ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου που συνδέονται με λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης κατά της ICE. 

Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο έχει κάνει δεκάδες κλήσεις και έχει στείλει αντίστοιχες κλητεύσεις στους κολοσσούς της Σίλικον Βάλει. 

Ορισμένες εταιρείες συμμορφώθηκαν στο αίτημα του υπουργείου ενώ άλλες ειδοποίησαν τους χρήστες για τις δικαστικές προσφυγές, δίνοντάς τους διορία έως 14 ημέρες, για να αμφισβητήσουν τα αιτήματα στο δικαστήριο.

